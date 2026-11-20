La Fundación IDIS ha participado en la XXXII edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, donde ha presentado uno de sus proyectos más importantes: el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), una plataforma tecnológica que permite a diferentes agentes de la sanidad privada incorporar sus catálogos de datos mediante una estructura y un lenguaje normalizados, de acuerdo con la normativa europea. Uno de los principales objetivos del EDSP es facilitar el aprovechamiento de la información sanitaria para usos que van más allá de la asistencia directa al paciente. Este uso secundario de los datos puede contribuir al desarrollo de proyectos de investigación, la incorporación de innovaciones, la evaluación de medicamentos y la elaboración de políticas sanitarias.

Para ello, la Fundación IDIS ha desarrollado el espacio de datos bajo estrictas condiciones de seguridad, con mecanismos de autorización, control y protección de la información. El modelo contempla la anonimización o pseudonimización de los datos, el uso de entornos seguros para su tratamiento y la evaluación de las solicitudes de acceso, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa europea.

"La realidad que es hoy el Espacio de Datos de la Sanidad Privada es fruto del esfuerzo que durante meses hemos realizado bajo el convencimiento de que, a través del dato aportamos valor al sistema sanitario, a la investigación y a la ciudadanía. Seguimos trabajando para crear el marco de confianza necesario para que los datos tengan un uso compartido y verdaderamente útil, en el que la innovación se ponga al servicio del paciente", explicó durante su intervención Marta Villanueva, la directora general de la Fundación IDIS.

El desarrollo del Espacio de Datos de la Sanidad Privada tiene su origen en miHC, la plataforma de interoperabilidad impulsada por los miembros de la Fundación IDIS, que permite compartir informes e imágenes clínicas entre diferentes entidades sanitarias. Esta plataforma, que cuenta con más de un millón de usuarios y ha registrado más de tres millones de accesos, responde a un modelo en el que el paciente es titular de su información sanitaria, mientras que los informes y las imágenes se comparten pero permanecen en los centros asistenciales.

Tras la intervención de Marta Villanueva se ha celebrado una mesa redonda bajo el nombre de 'Espacio de datos: Transformación, confianza y paciente' que ha reunido a representantes de los ámbitos jurídico, asistencial y de los pacientes para abordar los retos asociados al desarrollo del Espacio Europeo de Datos de Salud y su aplicación en el sistema sanitario. En ella han participado Íñigo de Miguel, investigador de Derecho Público de la Universidad del País Vasco; Raquel Sánchez, directora del Foro Español de Pacientes, y Antonio Cánovas, responsable de Datos Médicos de Sanitas; con la moderación de Mayte Segura, directora de Comunicación de la Fundación IDIS.

El encuentro ha planteado cuestiones relacionadas con los desafíos tecnológicos y organizativos de la interoperabilidad, la seguridad jurídica, la protección de los datos personales y la necesidad de generar confianza entre los ciudadanos. Asimismo, se ha abordado la importancia de que esta transformación se traduzca en beneficios concretos para los pacientes, tanto en el acceso a su información sanitaria como en la mejora de la prevención, el diagnóstico y la atención asistencial. La cooperación entre los diferentes agentes del sistema sanitario y el desarrollo de modelos adecuados de gobernanza han formado parte de los asuntos tratados durante la sesión.