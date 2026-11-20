Coincidiendo con la conmemoración del Día Universal del Niño este 20 de noviembre, el Consejo General de Dentistas ha subrayado la importancia de cuidar la salud bucodental desde las etapas más tempranas y ha recomendado realizar la primera visita al odontólogo durante el primer año de vida. La organización colegial alerta de que patologías como la caries, la gingivitis y las alteraciones de la mordida mantienen una alta incidencia entre la población infantil española.

De acuerdo con los datos recogidos en el Libro Blanco La Salud Oral en España: Análisis de un Cuarto de Siglo, el 16% de los niños de entre 3 y 4 años presenta caries, mientras que en la franja de 5 a 6 años el porcentaje de menores con algún diente temporal cariado u obturado asciende al 31%, lo que equivale a unos 242.000 niños. A esta prevalencia se suma un dato especialmente preocupante: únicamente se tratan dos de cada diez dientes temporales afectados.

Desde el Consejo recuerdan que los dientes de leche cumplen funciones esenciales en la masticación, el habla y el mantenimiento del espacio necesario para la correcta erupción de la dentición definitiva, por lo que las lesiones en estas piezas deben ser valoradas y tratadas por un profesional cuando esté indicado.

Deficiencias en el cepillado y supervisión familiar

La principal herramienta preventiva frente a las enfermedades bucodentales es el cepillado diario con pasta dentífrica fluorada, aunque los dentistas advierten de que "las cifras reflejan que este hábito todavía no está suficientemente consolidado entre la población infantil".

Según el citado informe, solo la mitad de los menores se cepilla los dientes al menos dos veces al día, y el 60% de quienes lo hacen de forma habitual le dedica menos de dos minutos. Asimismo, entre el 40% y el 60% de los niños de 6 a 8 años se limpia los dientes sin la supervisión de un adulto. "Estas circunstancias ponen de manifiesto la importancia de la implicación de las familias en el cuidado de la salud oral infantil. Los padres y cuidadores deben ayudar a los niños durante el cepillado y supervisar su correcta realización, especialmente hasta los 8 años", señalan desde la organización.

En este sentido, los especialistas aconsejan cepillarse al menos dos veces al día empleando pasta fluorada con una concentración de 1.000 ppm de flúor en menores de 6 años y de 1.450 ppm a partir de esa edad, ajustando la dosis a cada etapa: el equivalente a un grano de arroz hasta los 3 años, el tamaño de un guisante entre los 3 y los 6 años, y la medida de un garbanzo a partir de los 6.

Gingivitis, maloclusiones y hábitos a vigilar

Más allá de la caries, el informe revela que el 48% de los menores muestra signos de gingivitis o acumulación de sarro, y que el 22% presenta una maloclusión moderada o severa, mientras otro 15% sigue ya un tratamiento para corregir alteraciones de la mordida. Estas anomalías pueden comprometer la masticación y dificultar una higiene adecuada, por lo que los dentistas consideran "fundamental que el dentista supervise el desarrollo de la dentición y valore la necesidad de realizar un seguimiento específico o de indicar un tratamiento de ortodoncia".

Asimismo, la organización recomienda vigilar hábitos como la succión prolongada del pulgar, la interposición lingual o la respiración oral persistente, ya que pueden asociarse a alteraciones en el desarrollo dentomaxilar. No obstante, precisan que no todas las maloclusiones exigen una actuación inmediata, correspondiendo al odontólogo determinar el momento idóneo para intervenir según cada caso.