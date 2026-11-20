El abuso continuado de la tecnología en las primeras etapas del crecimiento amenaza directamente la adquisición de las capacidades comunicativas básicas. Con motivo del Día Mundial de la Infancia, la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (Senep) ha puesto el foco en las carencias formativas y los perjuicios directos que el exceso de pantallas genera en el neurodesarrollo infantil.

La neuropediatra Raquel Buenache ha advertido de que la exposición en menores de tres años se asocia con una merma notable de las habilidades lingüísticas. Esta distorsión cognitiva se agrava cuando el entorno digital reemplaza la conversación presencial y el juego tradicional con los padres. Según ha explicado la experta, "la tecnología debe estar al servicio del desarrollo infantil y no sustituir aquello que el cerebro necesita para desarrollarse: sueño, juego imaginativo, el ejercicio físico, el aprendizaje, la lectura, los vínculos afectivos y las relaciones sociales reales".

El cerebro de los más pequeños no gestiona la gratificación instantánea ni la sobreestimulación de ciertos contenidos audiovisuales, lo que reduce la estimulación lingüística y cognitiva fundamental.

El peligro de la hiperconexión

En cuanto a la adolescencia –una etapa crítica para la maduración cerebral–, la Senep señala el peligro que entraña la hiperconexión derivada de las redes sociales. Buenache ha subrayado que dinámicas adictivas como el consumo compulsivo de vídeos breves mediante el denominado scroll infinito se vinculan a problemas de autoestima y ansiedad, además de provocar alteraciones del sueño o aislamiento. Aunque los estudios científicos no señalan a las plataformas como causantes exclusivas de todos los desórdenes emocionales, sí constatan una interferencia perjudicial sobre el rendimiento académico y la convivencia familiar.

Ante esta realidad, los especialistas instan a no facilitar teléfonos móviles inteligentes con acceso a Internet antes de los 16 años. No se trata de un límite mágico, sino de una pauta de prudencia que debe acompañarse de criterio formativo y sentido crítico. Asimismo, los neuropediatras recomiendan evitar totalmente las pantallas en los niños menores de seis años. Para los tramos posteriores, el organismo aconseja un tope de una hora diaria entre los seis y los 12 años, y de un máximo de dos horas entre los 12 y los 16 años –incluyendo el tiempo de deberes–, insistiendo en que los videojuegos de lógica o formativos entrañan un impacto muy distinto al de las redes sociales.