A través de un sistema que recuerda a los rodajes cinematográficos más punteros, la colocación de sensores optoelectrónicos en puntos articulares clave permite captar con exactitud milimétrica cada movimiento humano. Esta información sirve para generar un gemelo digital del paciente, una réplica virtual tridimensional orientada a que los especialistas afinen el diagnóstico y elijan la terapia más idónea.

La iniciativa, desarrollada por la compañía Prevenia –entidad integrada en Ripoll Medical Group y especializada en el tratamiento no invasivo del aparato locomotor–, busca resolver un dilema habitual en traumatología: determinar si el paciente precisa pasar por el quirófano o si puede recuperarse mediante rehabilitación y medicina biológica. Como ha explicado su director general, el doctor Manuel Sanz, la historia clínica siempre arranca con la exploración física tradicional, pero la incorporación de modelos computacionales avanzados aporta datos decisivos sobre la evolución de la lesión.

Información biomecánica

Sanz destaca que en determinadas dolencias no existen estudios científicos concluyentes y con un seguimiento prolongado que demuestren "una superioridad clara" del quirófano frente a vías conservadoras. Por ello, la empresa apuesta por alternativas como el ejercicio terapéutico, las terapias biológicas y el abordaje del dolor. "En pacientes correctamente seleccionados, los tratamientos sin cirugía pueden mejorar el dolor y la función, evitar algunas intervenciones quirúrgicas o complementar otras", subraya el facultativo.

Por su parte, el director de Tecnología e Investigación de la entidad, el doctor Amit Mirchandani, defiende la superación de las pruebas estáticas tradicionales. Para el especialista, una resonancia magnética aporta una imagen valiosa pero insuficiente: "No queremos únicamente una fotografía del paciente, lo que queremos hacer es conocer la película, es decir, cómo está, cómo funciona y cómo responde" al caminar, subir peldaños o practicar deporte. Por este motivo, el protocolo integra la exploración clásica con la información biomecánica funcional en movimiento.

Asimismo, la metodología incorpora simulaciones bajo el concepto de in silico trials. Este procedimiento permite recrear escenarios terapéuticos y extrapolar datos no solo a escala individual, sino a poblaciones virtuales de miles de individuos simulados, agilizando el conocimiento sin los riesgos de un ensayo invasivo. La compañía combina estas herramientas con proyectos de biomarcadores y la actividad científica canalizada a través de la Cátedra Ripoll Medical Group en la Universidad CEU San Pablo. El propósito de este proyecto es formar a nuevos profesionales sanitarios para que esta innovación biomédica llegue en un futuro próximo a la práctica médica general.