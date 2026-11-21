La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha alertado, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Páncreas, de que el tabaquismo constituye el factor de riesgo mejor identificado en el desarrollo de este tumor. Abandonar el hábito resulta determinante para frenar su aparición, ya que fumar puede duplicar o triplicar la vulnerabilidad a desarrollar la dolencia.

De acuerdo con las estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), recogidas en el informe Las cifras del cáncer en España 2026, se calculan 10.405 diagnósticos nuevos a lo largo del presente ejercicio, repartidos de forma prácticamente equitativa entre varones (5.258) y mujeres (5.147). Sin embargo, la letalidad se mantiene en niveles críticos: representa ya la tercera causa de mortalidad tumoral en el país –por detrás de pulmón y colon–, habiendo provocado el fallecimiento de 8.392 personas en 2024, según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El principal escollo clínico radica en que la inmensa mayoría de los afectados son detectados en fases avanzadas, momento en el que la intervención quirúrgica deja de ser viable. Aunque la supervivencia neta a cinco años ha experimentado un ligero repunte respecto al lustro anterior –alcanzando el 12,1% en mujeres y el 10,3% en hombres–, los especialistas recuerdan que sigue figurando entre las más reducidas de todas las patologías oncológicas. Aparte de evitar el humo, los médicos insisten en prevenir el sobrepeso y seguir pautas de vida saludables, como la dieta mediterránea, el ejercicio físico y la moderación en el consumo de alcohol.

En el plano terapéutico se abre, no obstante, una ventana de optimismo. La Comisión Europea ha otorgado la autorización comercial para daraxonrasib, el primer tratamiento inhibidor oral dirigido a bloquear la variante activa del gen KRAS, alteración genética presente en más del 90% de los adenocarcinomas pancreáticos. Hasta la fecha, este componente molecular se consideraba inalcanzable farmacológicamente, reduciendo las alternativas en estadios metastásicos a la quimioterapia convencional.

Los resultados del ensayo clínico de fase III RASolute 302, publicados en la revista médica The New England Journal of Medicine, demuestran un avance notable. El nuevo fármaco logró una mediana de supervivencia global de 13,2 meses frente a los 6,7 meses alcanzados mediante quimioterapia, lo que supone una reducción del riesgo de muerte del 60%.