Una investigación internacional coliderada por científicos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha diseñado un enfoque terapéutico experimental que logra reducir la fibrosis pulmonar tras un trasplante y abre la vía a prevenir el rechazo crónico del injerto.

El trabajo, publicado en American Journal of Transplantation, ha sido desarrollado junto al Hospital Monte Sinaí de Nueva York y la Universidad de Washington en San Luis, y ha evaluado su eficacia en un modelo experimental de trasplante pulmonar en ratón que reproduce las lesiones fibróticas asociadas al rechazo crónico humano.

El trasplante de pulmón presenta una de las tasas de supervivencia a largo plazo más bajas frente a otros trasplantes de órganos. Gran parte de este límite responde a la disfunción crónica del injerto pulmonar, un proceso en el que el tejido se va cicatrizando —desarrollando fibrosis— y pierde función de forma progresiva.

El papel de la inmunidad innata y el límite de los fármacos actuales

Mientras que los tratamientos inmunosupresores habituales se dirigen sobre todo a las células de la inmunidad adaptativa —como los linfocitos T y B—, cada vez existe mayor evidencia científica sobre el peso de la inmunidad innata —macrófagos, monocitos y neutrófilos— en la aparición del rechazo crónico del pulmón. La exposición continua del órgano al aire exterior, a microorganismos y a partículas ambientales, unida a su dotación de células innatas, lo hace especialmente sensible a este deterioro.

Tras un impacto intenso como la lesión quirúrgica del trasplante, las células mieloides de la inmunidad innata pueden adquirir una memoria inflamatoria —conocida como inmunidad entrenada— que queda reprogramada para impulsar el rechazo crónico durante periodos prolongados. En este mecanismo interviene la proteína mTOR; aunque inhibidores como la rapamicina ya se emplean en el ámbito del trasplante, sus efectos tóxicos han limitado hasta ahora alcanzar las dosis necesarias para desactivar esa memoria inflamatoria en las células mieloides sin comprometer la tolerancia.

Nanopartículas mTORi-NB para dirigir el tratamiento al pulmón

Para sortear esa barrera de toxicidad, los investigadores emplearon una nanopartícula denominada mTORi-NB, concebida para transportar la rapamicina hacia el interior del pulmón y facilitar su captación por las células implicadas en el rechazo. Se trata de pequeñas partículas lipídicas, de un tamaño cercano al de un virus, elaboradas a partir de la apolipoproteína A-I, principal componente del colesterol HDL.

En el experimento con ratones, los animales recibieron tres administraciones intravenosas de las nanopartículas: el día del trasplante y en las jornadas segunda y quinta posteriores a la intervención. Las observaciones a lo largo del seguimiento reflejaron distintos efectos protectores.

Durante la primera semana los pulmones tratados mostraron menor infiltración celular y una arquitectura alveolar prácticamente normal, frente a los pulmones trasplantados sin tratamiento, que presentaban una inflamación intensa. La segunda semana se mantuvo la presencia y división de las células alveolares de tipo II —células madre encargadas de regenerar el tejido pulmonar—, cuya capacidad de proliferación casi desapareció en los animales no tratados, registrándose además un menor grado de rechazo agudo en el grupo tratado. Al mes se observó una reducción significativa de la fibrosis alrededor de bronquios y vasos, junto con un menor engrosamiento de la pleura y una mayor preservación de las células club de los bronquiolos, cuya pérdida se vincula al rechazo crónico en pacientes.

Reprogramación celular y próximos pasos de la investigación

El análisis transcriptómico de más de 21.000 células procedentes del trasplante pulmonar permitió precisar cómo actúa la estrategia. En los ejemplares tratados, los macrófagos disminuyeron la expresión de genes inflamatorios y profibróticos e incrementaron la de genes antifibróticos. Este impacto se extendió también a células que apenas incorporaban la nanopartícula —como las células alveolares—, que redujeron la activación de la vía TGF-beta, uno de los principales motores de la fibrosis, lo que apunta a una modificación en la señalización entre las células mieloides y el resto del tejido pulmonar.

Según explicó Leticia Pérez-Rodríguez, investigadora Sara Borrell del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII y coautora del estudio, los datos indican que intervenir sobre la memoria inflamatoria de las células de la inmunidad innata en el momento del trasplante genera efectos sostenidos, planteando un giro frente a la inmunosupresión sistémica y continuada actual. Este mismo equipo del ISCIII, encabezado por el doctor Jordi Ochando, ya había observado con una versión previa de mTORi-NB la prevención del rechazo agudo en un modelo experimental de trasplante cardíaco.

Los autores subrayan que, al tratarse de resultados obtenidos en un modelo animal, será necesario confirmarlos antes de plantear su traslado a pacientes humanos. El doctor Ochando señaló que las próximas líneas de trabajo contemplan analizar si una pauta más prolongada o