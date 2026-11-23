Que el bebé llegue de nalgas al final del embarazo suele hacer pensar inmediatamente en una cesárea. Sin embargo, no siempre tiene por qué ser así. Existe una técnica obstétrica, conocida como 'versión cefálica externa', mediante la que un especialista puede intentar girar al bebé con sus manos, ejerciendo presión controlada sobre el abdomen de la madre, para colocarlo con la cabeza hacia abajo y facilitar un posible parto vaginal.

Esta maniobra, que suele practicarse a partir de la semana 37 y consigue su objetivo en torno al 50 % de los casos, puede evitar numerosas cesáreas, según asegura el ginecólogo José Alberto Rodríguez León, jefe asociado del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, quien recuerda que, según los últimos datos disponibles, sólo un 4 % de los fetos se encuentran en una posición diferente a la posición cefálica a esas alturas de la gestación.

"Aunque la gran mayoría de los bebés de nalgas sanos nacen bien, la vía vaginal de nalgas multiplica por dos o tres el riesgo de complicaciones graves a corto plazo —como la falta temporal de oxígeno o traumatismos durante la salida— en comparación con la cesárea programada.

Por esta razón, la mayor parte de las guías médicas internacionales priorizan recurrir a la Versión Cefálica Externa (VCE) para dar la vuelta al bebé de forma segura antes de que llegue el momento del nacimiento y, en caso de que ésta no sea efectiva o esté contraindicada por algún motivo, recurrir a la cesárea programada", explica.

No obstante, según estudios recientes, cuando el parto de nalgas se realiza bajo protocolos de selección muy estrictos, centros altamente cualificados, y personal con experiencia contrastada, las tasas de eventos adversos severos y mortalidad perinatal no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre el parto vaginal planificado y la cesárea electiva, tal y como asegura.

¿Es un procedimiento seguro?

La Versión Cefálica Externa, afirma Rodríguez León, es una maniobra muy segura, siendo las complicaciones graves —como el desprendimiento de placenta o la necesidad de una cesárea de urgencia inmediata— "muy poco frecuentes", y que afectan a menos del 0,5 % de las gestantes (aproximadamente 1 de cada 300 casos). "Dado que la técnica se realiza siempre en el hospital, con ecografía y monitorización continua del latido fetal, el equipo médico está preparado para actuar de inmediato si se observa cualquier indicio de complicación fetal o materna", mantiene este experto de Quirónsalud Pozuelo.

Eso sí, recuerda que esta práctica no garantiza al 100 % que el parto vaya a ser vaginal (ya que después pueden surgir otras complicaciones obstétricas de parto), pero destaca que la evidencia demuestra que la VCE "reduce de forma muy significativa el número total de cesáreas, evitando que la madre se someta a una cirugía mayor y a sus riesgos asociados".

La importancia de contar con profesionales entrenados

Así, cuenta el doctor Rodríguez que la VCE es un procedimiento clínico que siempre debe realizarse por profesionales entrenados y en un entorno hospitalario preparado, donde se disponga de la opción de realizar una cesárea de urgencia (aunque el riesgo de que esto ocurra sea mínimo).

"La maniobra es molesta, por lo que en muchos centros se ofrecen diferentes opciones analgésicas que mejoran la experiencia. Todo el proceso dura pocos minutos y se vigila estrechamente con ecografía y monitorización fetal posterior. Si es doloroso o el bebé muestra signos de alteración, la maniobra se detiene de inmediato", subraya este experto quien concreta que el protocolo de actuación puede variar mínimamente de un centro a otro, pero todos ellos coinciden en lo esencial:

Monitorización continua del proceso del bebé para asegurar su bienestar: se monitoriza previamente al bebé con un registro cardiotocográfico para asegurar su bienestar, y se administra a la madre un medicamento relajante uterino por vía intravenosa o subcutánea (llamado tocolítico) para evitar contracciones y facilitar la maniobra, aumentando la tasa de éxito de ésta.

para asegurar su bienestar, y se administra a la madre un medicamento relajante uterino por vía intravenosa o subcutánea (llamado tocolítico) aumentando la tasa de éxito de ésta. Condiciones indispensables: Se requiere que el embarazo sea único, que el feto esté a término, que haya una cantidad normal de líquido amniótico, y que no exista ninguna contraindicación para el parto vía vaginal (como sangrado uterino reciente, alteraciones en la placenta o sufrimiento fetal previo).

Sostiene el jefe asociado del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo que, aunque la versión cefálica externa puede intentarse en la gran mayoría de embarazos de nalgas a término, la ciencia ha demostrado que hay pacientes en las que la técnica tiene un margen de éxito notablemente mayor (llegando al 60 % o 70 %).

Entre los factores que más ayudan a que el bebé gire con facilidad, el Dr. Rodríguez León menciona que la madre ya haya tenido hijos, la posición de la placenta en la cara posterior del útero, que haya una cantidad adecuada de líquido amniótico, así como la administración de un relajante uterino antes de la maniobra, un aspecto avalado por la evidencia científica que duplica las probabilidades de éxito.

La recuperación del parto tras la cesárea

En última instancia, el ginecólogo José Alberto Rodríguez León, jefe asociado del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, indica que la diferencia principal entre la recuperación del parto vaginal y tras una cesárea radica en que el parto vaginal es un proceso fisiológico, cuya recuperación suele ser rápida, y donde la madre se moviliza a las pocas horas, el dolor se gestiona con mayor facilidad, y la incorporación a la vida cotidiana y al cuidado del recién nacido es inmediata.

Por el contrario, en el caso de la cesárea comenta que se trata de una cirugía abdominal mayor que implica un postoperatorio más largo y doloroso (requiere el uso de analgesia pautada los primeros días), y mayor tiempo de estancia hospitalaria (habitualmente entre 48 y 72 horas), así como una limitación para coger peso o realizar esfuerzos físicos intensos durante las primeras semanas y los riesgos inherentes menores, pero existentes, propios de cualquier cirugía (infección de la herida, mayor sangrado o complicaciones tromboembólicas).