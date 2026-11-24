El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha superado la reacreditación Joint Commission International (JCI), una de las más exigentes del mundo en el ámbito sanitario, tres años después de que obtuviera el sello dorado JCI para todo el centro.

Según explicó, esta reacreditación, que confirma de nuevo que toda la atención y procesos del centro están enfocados a la seguridad del paciente, la calidad asistencial y su mejora continua, se ha obtenido tras una exhaustiva evaluación en la que un equipo de expertos internacionales ha analizado durante una semana todos los estándares de calidad de la institución, con la participación de todo su personal en la respuesta a unas 1.200 preguntas.

Entre las características diferenciales de la Fundación Jiménez Díaz los evaluadores destacaron su cultura de mejora continua de la seguridad y calidad asistencial, muy consolidada en todos los niveles de la organización; la excelencia, compromiso, talento y pasión de sus más de 4.500 profesionales; y la "combinación de historia y madurez de una institución que cuenta con una larga trayectoria y el enriquecimiento que aporta esa experiencia, con la agilidad y capacidad de innovar de las nuevas generaciones, que el hospital consigue aunar".

Los expertos señalaron hasta cuatro casos de excelencia durante el proceso (el doble de los exigidos) y otorgaron una puntuación de 9,77 frente al 9 necesario para la reacreditación. "En cada proceso, todos los miembros del equipo debemos ponernos de acuerdo en nuestra decisión; y en este caso, no ha habido debate: la votación ha sido cien por cien sí", explicaron antes de anunciar su decisión de recomendar a la JCI la reacreditación del hospital y dar la enhorabuena a todos sus profesionales por ser "un personal excepcional en un centro excepcional".

Entre las características diferenciales de la Fundación Jiménez Díaz los evaluadores destacaron su cultura de mejora continua de la seguridad y calidad asistencial, muy consolidada en todos los niveles de la organización; la excelencia, compromiso, talento y pasión de sus más de 4.500 profesionales; y la "combinación de historia y madurez de una institución que cuenta con una larga trayectoria y el enriquecimiento que aporta esa experiencia, con la agilidad y capacidad de innovar de las nuevas generaciones, que el hospital consigue aunar".

Los expertos señalaron hasta cuatro casos de excelencia durante el proceso (el doble de los exigidos) y otorgaron una puntuación de 9,77 frente al 9 necesario para la reacreditación. "En cada proceso, todos los miembros del equipo debemos ponernos de acuerdo en nuestra decisión; y en este caso, no ha habido debate: la votación ha sido cien por cien sí", explicaron antes de anunciar su decisión de recomendar a la JCI la reacreditación del hospital y dar la enhorabuena a todos sus profesionales por ser "un personal excepcional en un centro excepcional".

Seguridad clínica

Para la Fundación Jiménez Díaz, conseguir la reacreditación JCI "es un orgullo enorme porque se trata del estándar internacional más exigente en materia de seguridad del paciente y consolida una de nuestras estrategias, la calidad asistencial y la excelencia, en dos grandes líneas: la cultura, entendida como el compromiso de nuestros profesionales por intentar hacer las mejores prácticas verificadas por la evidencia; y la innovación, por la disponibilidad de herramientas y sistemas, sobre todo digitales, que desde la institución ponemos a su disposición y que nos ayudan a mejorar esta seguridad clínica", afirmó el doctor Javier Arcos, gerente del hospital madrileño.

"Para nuestros pacientes, habernos reacreditado por JCI confirma una gran seguridad en nuestros procesos, que la Medicina que hacemos en este hospital cumple los estándares de exigencia y de calidad más altos, lo que, sumado a la reputación de nuestra institución, ayuda a que confíen cada vez más en nosotros", añadió.

Tras convertirse en 2021 en el primer hospital del mundo en recibir el EFQM Global Award, Premio a la Excelencia en Gestión de mayor prestigio internacional, la Fundación Jiménez Díaz decidió empezar a trabajar en un nuevo reto: acreditarse por la JCI. Un proceso que se ha convertido en toda una oportunidad para fortalecer su cultura de aprendizaje y mejora continua hacia su compromiso con la seguridad del paciente. "Porque el riesgo cero no existe -subrayó el Dr. Arcos-; los incidentes pueden ocurrir y, de hecho, ocurren, demostrando que lo que de verdad importa es estar preparados: disponer de controles eficaces, equipos que sepan cómo reaccionar, profesionales capaces de coordinar su respuesta en los momentos clave…".

"Eso es lo que esta acreditación significa para nosotros: convertir estándares en prácticas diarias que nos ayuden a reducir riesgos y reaccionar rápida y eficazmente cuando algo va mal", continúa, confirmando el compromiso del hospital con no dejar nunca de aprender y mejorar para que la atención sanitaria que ofrece sea cada vez más segura: "Desde la enfermera más veterana al equipo de Cocina; desde Limpieza hasta el médico más experimentado; o desde el equipo de Ingeniería hasta el último técnico de Radiología que haya llegado a nuestro centro, todos contribuyen cada día a mejorar la seguridad de la atención que damos, y por lo tanto la calidad de vida de miles de personas". "Porque la excelencia no es algo que se alcance ocasionalmente, es algo que elegimos deliberadamente practicar cada día", apostilló recordando una cita de Aristóteles.

Pacientes y profesionales

En el mismo sentido, el Dr. Kevin Bliek, especialista del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Fundación Jiménez Díaz, pone en valor cómo durante estos años el hospital ha integrado los estándares de la JCI en su día a día para mejorar la seguridad de sus procedimientos, la coordinación y la eficiencia y lograr así los mejores resultados en salud para sus pacientes.

Y comparte su orgullo y el de los profesionales del centro por "pertenecer a una institución que pone tanto énfasis en estos estándares de excelencia en calidad y seguridad del paciente, y que les permite ser agentes del cambio y avanzar hacia los objetivos establecidos para con los pacientes", añade.

Como explicó Bibiana Navarro, directora de Calidad de la Fundación Jiménez Díaz, para lograrlo, "en el centro, la JCI ha pasado de ser un modelo de evaluación a ser una forma de trabajo", reforzando las figuras de los responsables de seguridad y de los trazadores e implementando metodologías de apoyo para asegurar el cumplimiento de los estándares como los cortes observacionales, entre otras medidas; todo ello, con la participación e implicación de todos los profesionales, sin los que la reacreditación no habría sido posible.

Este proceso ha incluido desde los ámbitos asistenciales hasta los que no lo son, como Sistemas de la Información, Administración, Cocina, Limpieza o Ingeniería Hospitalaria. Buen ejemplo de ello son las mejoras lideradas por esta última área y que, lejos de quedarse en el impacto estructural, tienen un efecto claro en todos los usuarios del hospital, asevera su director, David Romera. "Conseguir que los ambientes de trabajo de los profesionales y que la estancia de los pacientes sean lo más adecuados y gratos posible en términos de temperatura, iluminación, ruido o infraestructura, es también trabajar en beneficio de la seguridad y la calidad asistencial", insiste.

"Recibir un agradecimiento o una felicitación por una de estas medidas es maravilloso", agradeció Romera, suscribiendo las palabras de Beatriz Gallego, supervisora del Área Oncohematológica del hospital, que asegura que los pacientes son también conscientes de la creciente cultura JCI instaurada en el centro desde hace unos años: "Nos transmiten que lo perciben seguridad de los cuidados que les ofrecemos, de la administración de las medicaciones que reciben y en la cercanía de los profesionales".

"Ven que nos preocupamos de verdad por su seguridad, que cada paso que damos lo hacemos pensando de forma muy consciente en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo con ello contribuimos a mejorar la atención que les ofrecemos", reitera. Joint Commission International es el organismo de referencia mundial en seguridad del paciente y mejora continua en la calidad asistencial, y otorga su sello dorado a las instituciones sanitarias que cumplen con los protocolos más exigentes en este ámbito evaluando centros de salud, aplicando estándares estrictos y certificando la excelencia.

Para ello, se basa en cinco metas internacionales: la identificación inequívoca del paciente, la comunicación efectiva entre profesionales, la mejora de la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, la cirugía o el procedimiento quirúrgico seguro, y la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria.

Claves

Con 665 camas, más de 4.500 profesionales, 26 quirófanos -que incluyen dos híbridos, tres robots Da Vinci, un robot ROSA y una RM magnética integrada de alto campo-, un acelerador lineal EVO, tecnología HIFU, más de 45.000 intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo, más de 1,6 millones de consultas externas realizadas, más de 200.000 urgencias atendidas y más de 33.000 pacientes ingresados, cerca de 700 ensayos clínicos y de 500 proyectos de investigación en marcha, y una media de más de un centenar de nuevos residentes incorporados cada año, la Fundación Jiménez Díaz lleva más de una década siendo el hospital de alta complejidad en la Comunidad de Madrid mejor valorado por los pacientes (Índice Global de Satisfacción) y por los profesionales (Índice de Excelencia Hospitalaria).

Junto a estas recompensas, destacan también hitos como haber sido el primer hospital del mundo en obtener el EFQM Global, el primer español de complejidad alta, docente e investigador en recibir el reconocimiento de Excelencia en Gestión EFQM 5 Stars, y el primer español de complejidad alta, docente e investigador en recibir, para todo el centro, el sello dorado de la Joint Commission International, la acreditación de seguridad y calidad clínica más exigente del mundo en el ámbito sanitario.

Actualmente, un total de 12 centros de Quirónsalud cuentan con el sello dorado de la Joint Commission Internacional: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitario La Luz, Centro Médico Teknon, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Hospital Quirónsalud Córdoba, Hospital Quirónsalud Torrevieja, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario General de Villalba, Hospital Universitario Rey Juan Carlos y Clínica Imbanaco, en Colombia. Además, en 2022 Quirónsalud obtuvo el sello dorado de la Joint Commission International Enterprise, revalidado en 2025, convirtiéndose en el primer grupo hospitalario del mundo y en la primera entidad sanitaria de Europa en conseguirlo; un reconocimiento internacional al compromiso del Grupo con la mejora continua de la calidad y la creación de un entorno seguro para el paciente en el conjunto de sus hospitales, reflejando una cultura de gestión de la calidad orientada a la minimización de riesgos y a garantizar la mejor experiencia posible para sus pacientes.