Un equipo de científicos del Instituto Cardiovascular Brigham, perteneciente al Hospital General de Massachusetts, ha conseguido dar un paso decisivo en la medicina cardiovascular. Según un estudio difundido por la revista científica Cell, los investigadores han diseñado una técnica capaz de seguir las modificaciones moleculares del miocardio mediante la identificación de cardiovesículas presentes en el torrente circulatorio, lo que abre el camino a una monitorización no invasiva de patologías graves antes de que provoquen daños irreversibles.

El procedimiento se apoya en el análisis de las vesículas extracelulares, estructuras microscópicas que las células liberan de manera habitual y que transportan en su interior proteínas, metabolitos y fragmentos de material genético. Como detalla la doctora Saumya Das, investigadora del centro hospitalario estadounidense, estos elementos funcionan como emisarios biológicos: "Las vesículas extracelulares pueden proporcionar información invaluable sobre lo que sucede en cualquier célula". Al centrar el foco en las partículas que desprenden las células musculares del corazón —los cardiomiocitos—, los autores han establecido un procedimiento para evaluar estados patológicos a partir de un tejido que, en la práctica clínica ordinaria, resulta muy complejo de extraer.

Para aislar de manera selectiva estas estructuras entre los millones de componentes que circulan por los vasos sanguíneos, los expertos identificaron dos marcadores de superficie específicos de los cardiomiocitos, denominados POPDC2 y CHRNE. Valiéndose de anticuerpos diseñados contra estas dianas, consiguieron atrapar las vesículas y examinar su contenido interno. Las muestras procedentes de pacientes que habían sufrido infartos o padecían insuficiencia revelaron transcripciones de ARN que coincidían con las alteraciones patológicas conocidas de la enfermedad coronaria.

La respuesta del órgano

El trabajo también examinó la respuesta del órgano durante procedimientos de alta complejidad, como las intervenciones de derivación cardiopulmonar. En este escenario, las mediciones detectaron indicios vinculados al estrés de los cardiomiocitos en tiempo real. En aquellos casos en los que se dispuso de tejido miocárdico obtenido por biopsia directa, el perfil genético hallado en las partículas circulantes coincidió fielmente con las anomalías observadas en la muestra física.

Con las conclusiones de Das, los próximos ensayos clínicos permitirán esclarecer si este seguimiento molecular facilita predecir la evolución de cada dolencia y calibrar la respuesta a los tratamientos farmacológicos. Además, los científicos confían en extender el protocolo a otros órganos de acceso comprometido, lo que multiplicaría el alcance de la biopsia líquida en el diagnóstico precoz de patologías de diversa naturaleza.