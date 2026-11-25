El doctor José Hernández Poveda, fundador de la clínica Age Reversal, reconoce que la edad biológica que calculan estos centros es una aproximación. "Nosotros intentamos hacer una estimación de la edad biológica, pero no existe un medidor", explicó el médico en una entrevista en el podcast de Jorge Cáceres, , recogida por el programa de esRadio En casa de Herrero.

La industria de la longevidad está creciendo al calor de una pregunta que cada vez interesa a más personas: "no solo cuánto vamos a vivir, sino en qué condiciones vamos a llegar a los últimos años de nuestra vida".

En España ya se han identificado alrededor de 30 clínicas especializadas en longevidad, concentradas principalmente en Madrid, Barcelona, Marbella y Valencia. Estos centros se dirigen fundamentalmente a clientes con un elevado poder adquisitivo y ofrecen programas para intentar retrasar el envejecimiento.

El primer servicio suele ser un examen exhaustivo del organismo que incluye analíticas de sangre, estudios hormonales, pruebas genéticas, evaluaciones físicas y análisis de distintos indicadores relacionados con el envejecimiento. Algunas clínicas incluso calculan la llamada edad biológica para intentar determinar si nuestro organismo está envejeciendo más rápido o más despacio de lo que corresponde a nuestra edad.

Una estimación hecha con muchas pruebas

Hernández Poveda explicó que uno de los indicadores más utilizados es el del epigenoma: "uno de los que más se utiliza es el daño epigenético medir la edad del epigenoma". Sin embargo, esta medición no basta por sí sola para conocer el estado general del organismo: "pero eso no es suficiente para saber cómo funciona tu cuerpo".

Por eso, la estimación se construye a partir de diferentes pruebas. "También hay que medir la inflamación, hay que medir la función muscular, hay que medir la capacidad cardiorrespiratoria, hay que medir la fuerza, hay que medir el balance, hay que medir la función de los riñones", enumeró.

El resultado sigue siendo una aproximación, como el propio médico admitió: "midiendo todas las cosas que podemos medir en cuanto a la función de tu cuerpo, podemos hacer una estimación de más o menos cómo está funcionando tu cuerpo".

El plan personalizado

A partir de los resultados, las clínicas diseñan programas adaptados a cada cliente que incluyen alimentación, ejercicio físico, descanso, control del estrés y seguimiento médico. El objetivo es actuar sobre los factores que pueden influir en el envejecimiento y ayudar a prevenir enfermedades.

Hernández Poveda defendió este enfoque preventivo con una metáfora genética. "Nuestro manual de instrucciones siempre viene con errores, todos tenemos errores, y esos errores determinan en gran parte el riesgo que tenemos de tener una enfermedad", señaló.

Conocer esos fallos permite, a su juicio, adelantarse a posibles problemas de salud. "Si ya yo sé cuáles son tus errores, sé por dónde vas a fallar y estoy atento e incluso podemos tomar muchas medidas para que esos errores no lleguen a materializarse", aseguró el fundador de Age Reversal.

Suplementos, frío y oxígeno a presión

Junto a los chequeos y los planes de hábitos saludables, algunas clínicas ofrecen tratamientos más sofisticados, como suplementos, tratamientos hormonales, terapias intravenosas, crioterapia —el uso terapéutico del frío a bajas temperaturas— o cámaras de oxígeno hiperbárico.

Estos servicios también se ofrecen en centros de bienestar. La influencer Kika Silva contó su experiencia en las instalaciones de SHA Wellness, en Alicante, uno de los centros que ha incorporado programas de longevidad. Su estancia comenzó con diferentes pruebas: "El primer día lleno de evaluaciones", relató. El segundo comenzamos también con una evaluación de medicina tradicional china, añadió.

Esta evaluación de medicina tradicional china "a través de distintas evaluaciones y técnicas de diagnóstico identificó posibles desequilibrios y bloqueos en diferentes puntos energéticos de mi cuerpo". Asimismo, la influencer señaló que le realizaron "ozonoterapia intravenosa" y le pusieron "un sérum de nutrientes espectaculares". "Me fascinó, me encanto", sentenció Silva.

Lo que no está demostrado

La cámara hiperbárica es uno de los tratamientos más llamativos de esta oferta. En estas cámaras, el paciente respira oxígeno puro en un entorno con una presión superior a la atmosférica.

Sin embargo, sus beneficios tienen límites. Esta técnica cuenta con aplicaciones médicas reconocidas para determinadas lesiones y daños en los tejidos, pero no ha demostrado que pueda frenar el envejecimiento.