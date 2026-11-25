El VIII Barómetro EsCrónicos, elaborado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), revela que los usuarios conceden un rotundo suspenso al sistema sanitario público con una nota media de 4,8 sobre 10, lo que supone un claro retroceso frente al 5,2 registrado en la edición previa. Este balance constata la creciente insatisfacción ciudadana ante una maquinaria burocrática ineficiente que no atiende las demandas básicas de quienes sufren dolencias de larga duración.

Entre las razones que explican este desplome destacan de forma contundente las demoras. El 57% de los afectados señala los tiempos de espera como su principal escollo para recibir atención médica regular. A este grave cuello de botella se suman la falta de coordinación entre profesionales —denunciada por un 40% de los encuestados— y los problemas de continuidad asistencial, mencionados por un 36%. Resulta revelador que ningún parámetro de la atención alcance el aprobado holgado: de hecho, la coordinación es el ámbito peor calificado, con un exiguo 34% de opiniones favorables.

Una caída de doce puntos

Esta deficiencia en la gestión pública incide directamente en el estado físico y anímico de los usuarios. De acuerdo con el informe, únicamente el 30% de los enfermos califica su salud de buena o muy buena durante el último ejercicio, una caída de doce puntos respecto al 42% de 2024. Por contra, quienes describen su situación como mala o muy mala escalan hasta el 38%. El retroceso en la Atención Primaria es especialmente alarmante: apenas un 55% de los pacientes valora positivamente el trato en el primer nivel del sistema, mientras que el servicio de urgencias se consolida como el peor considerado, elevando sus valoraciones negativas del 11% al 27% en tan solo dos años.

El informe evidencia asimismo una clara disparidad en función del sexo del encuestado: las mujeres puntúan la atención con un 4,9 frente al 6,0 de los varones. Durante la presentación del estudio, la presidenta de la POP, Carina Escobar, recordó que el 66,2% de la población padece alguna patología crónica, por lo que reclamó una reforma estructural del modelo que supere la rigidez organizativa y permita a los afectados mantener su actividad laboral con plena autonomía.