La demora media de los pacientes que esperan una primera consulta externa en la Comunidad de Madrid (CAM) se redujo en octubre en casi cinco días, según los últimos datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La demora media en el momento de corte pasó de 73,78 días en septiembre a 68,81 días en octubre, lo que supone una reducción del 6,7%.

La mejora de los tiempos de espera se produjo en paralelo a un incremento de la actividad asistencial. Durante octubre se registraron 490.881 salidas de la lista, frente a las 474.472 de septiembre, un 3,5% más. Asimismo, el número de pacientes atendidos en primera consulta aumentó un 4,3%, hasta alcanzar los 414.576, frente a los 397.439 del mes anterior. En octubre se incorporaron a la lista 535.163 nuevos pacientes, un 1,5% más que en septiembre, cuando se contabilizaron 527.307.

Las salidas crecieron a un ritmo más del doble que las entradas. A pesar de ello, el incremento de la capacidad de atención no fue suficiente para reducir el volumen total de pacientes pendientes, que en octubre se situó en 767.724. En conjunto, los últimos datos del Sermas muestran una mejora significativa del tiempo de espera y un aumento de la actividad asistencial, pero esta evolución todavía no se traduce en una reducción de la lista estructural.

El reto para el sistema sanitario sigue siendo conseguir que el mayor ritmo de atención permita absorber también el volumen de pacientes que continúa incorporándose al sistema. Los hospitales que anotaron menores demoras para consultas médicas en octubre de la red sanitaria madrileña fueron los centros de gestión mixta.

El Hospital Universitario General de Villalba encabezó la clasificación, con 22,27 días, seguido del Hospital Infanta Elena, con 22,53 días, y de la Fundación Jiménez Díaz, con 26,54 días, el hospital de alta complejidad con los tiempos de espera más bajos. En cuarta y quinta posición se situaron otros dos centros que operan bajo el modelo de colaboración público-privada: el Hospital Rey Juan Carlos, con 28,15 días, y el Hospital de Torrejón, con 38,13 días. Por debajo de los dos meses de espera registraron también el Hospital Universitario El Escorial, con 38,76 días; el Gregorio Marañón, con 43,47 días; La Princesa, con 46,65 días; el Hospital del Tajo, con 46,75 días; el Infanta Cristina, con 47,32 días; el Niño Jesús, con 52,71 días; el Hospital de Móstoles, con 56,63 días, y el Severo Ochoa, con 59,13 días.

El desempeño de los hospitales madrileños permite que la CAM se sitúe entre las regiones con menores tiempos de espera para consultas médicas de toda España. Según el Sistema de Listas de Espera (Sisle), la región registra un tiempo medio de 68 días, claramente por debajo de la media nacional, que supera los 100 días (102), es decir, 34 días menos. Este comportamiento también se refleja en las principales especialidades de consultas externas. Áreas como Dermatología, Oftalmología o Traumatología, que concentran una parte importante de la demanda, presentan en Madrid tiempos inferiores a los del conjunto del Sistema Nacional de Salud, donde las esperas medias superan con frecuencia los 100 e incluso los 130 días.

Unos datos significativos si se tiene en cuenta la elevada presión asistencial que soporta Madrid. Con 134,69 pacientes en espera por cada 1.000 habitantes, la comunidad presenta uno de los índices más altos del país y se sitúa muy por encima de la media nacional, de 84,42. En otras comunidades con una elevada presión asistencial, como Andalucía y Cataluña, la espera alcanza los 136 y 120 días, respectivamente. Solo Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco y Cantabria registran tiempos inferiores a los madrileños.