Esa sensación de tener la cabeza espesa, leer tres veces el mismo párrafo sin retenerlo o quedarse en blanco en mitad de una frase tiene nombre, niebla mental. Aunque no es un diagnóstico médico en sí mismo, funciona como una señal de alarma que refleja fatiga cognitiva, lentitud de procesamiento y falta de claridad.

Detrás de este embotamiento suelen esconderse el estrés crónico o la falta de descanso, pero existe un factor que a menudo pasa desapercibido en la consulta: las carencias nutricionales y la inflamación silenciosa de bajo grado, que por otro lado puede estar provocado por el propio estrés.

El vínculo entre lo que comes y tu claridad mental

El cerebro representa apenas el 2 % del peso corporal, pero consume alrededor del 20 % de nuestra energía diaria. Para fabricar neurotransmisores, transportar oxígeno y mantener las conexiones entre neuronas activas, necesita un suministro constante de micronutrientes y lípidos estructurales. Cuando alguno escasea, el rendimiento cognitivo se resiente.

Si tenemos en cuenta que el 60 por ciento del cerebro es grasas, son estas las que mejor van a cuidar de nuestra función cerebral. Entre los componente estructurales destaca el DHA presentes en los Omega 3 que además de hacer más eficiente la interconexión neuronal nos ayudan a disminuir la inflamación de bajo grado, una de las causas de la niebla mental. Si a las grasas "buenas" las acompañamos de las vitaminas de cerebro, el combo es perfecto. En este caso las vitaminas del grupo B son las indicadas e indispensables para el metabolismo energético neuronal y la síntesis de dopamina y serotonina. Su déficit suele traducirse en apatía, fallos de memoria y fatiga mental. También niveles bajo de vitamina D se asocian con peor estado de ánimo y menor agilidad cognitiva.

Alimentación frente a suplementación: lo que dice la ciencia

La primera línea para nutrir el cerebro pasa por el plato. Los pescados azules de tamaño pequeño y mediano (sardinas, caballa, boquerones o salmón) aportan EPA y DHA directamente biodisponibles. En cambio, las fuentes vegetales como las nueces o las semillas de chía y lino contienen ALA, un precursor cuya conversión en DHA dentro del organismo humano es muy limitada.

Corregir una carencia nutricional mediante analíticas dirigidas y una suplementación bien pautada puede devolverle al cerebro las herramientas bioquímicas que necesita para despejarse. Sin embargo, ningún suplemento compensa por sí solo la falta de sueño profundo, el sedentarismo o la hiperestimulación digital constante. La verdadera claridad mental nace de combinar una buena base nutricional con descanso reparador y gestión del estrés.

Si buscamos suplementación, debemos garantizar la máxima absorción eligiendo fórmulas avanzadas como la de Oleomega 3 DHA de MundoNatural. Este suplemento se diferencia de muchos otros por su alta concentración de DHA y su forma química de absorción ya que usa aceite de pescado purificado y desodorizado presentado en su forma natural de triglicéridos. Esta estructura química ofrece una mayor biodisponibilidad y absorción en el organismo.