La inflamación de bajo grado es una activación leve, silenciosa y persistente del sistema inmunitario que ocurre sin que exista una infección o lesión aguda que la justifique. Es como lo definen desde el ámbito sanitario y clínico, donde añaden, además, que en este caso el sistema inmunitario mantiene encendido un fuego lento durante meses o años. Persiste en el tiempo porque en la mayoría de las ocasiones los síntomas son silenciosos, no produce ni dolor ni fiebre, pero, en cambio, el sistema inmune libera de forma continua moléculas inflamatorias (como citoquinas y proteína C reactiva) que desgastan los tejidos sanos.

Y pese a que no parece que tenga mayores consecuencias para la salud, este estado sostenido de inflamación funciona como un acelerador silencioso de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo y fatiga persistente.

Señales de que sufrimos inflamación de bajo grado

Como no provoca fiebre ni dolor agudo, suele manifestarse a través de molestias difusas que muchas personas normalizan, como el cansancio persistente, las molestias digestivas recurrentes, tensión o lesiones musculares y alteraciones del ánimo y del sueño.

La manera más fiable de saber si estos síntomas responden a una inflamación de bajo grado es acudir a una analítica de sangre, pero no un análisis convencional. En este caso, según la Sociedad Española de Salud de Precisión, la analítica debe buscar otro tipo de pistas. La principal, la proteína C reactiva ultrasensible, que se debe combinar con otros parámetros como el índice de neutrófilo y linfocito o la ferritina.

Las mejores herramientas para combatirla

La ciencia coincide en que no existe una píldora mágica, sino que la resolución depende de corregir los hábitos que mantienen activado al sistema inmune.

El exceso de grasa acumulada alrededor de los órganos abdominales no es un simple almacén de energía; funciona como un órgano endocrino que fabrica y libera sustancias inflamatorias las 24 horas del día. Perder el exceso de perímetro abdominal es la intervención más directa para apagar este foco.

Buscar una alimentación con alimentos menos procesados, como los que se disponen en la dieta mediterránea, es también una de las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance. Priorizar verduras, frutas, legumbres, frutos secos o grasas buenas como el aceite de oliva o el pescado y el huevo, ricos en omega-3, es pura medicina para nuestro cuerpo y un potente antídoto contra la inflamación.

Y si la alimentación natural funciona como un auténtico medicamento, también lo hace la actividad física. Al contraerse, el músculo libera unas sustancias llamadas mioquinas, que tienen un potente efecto antiinflamatorio en todo el organismo. Combinar entrenamiento de fuerza con actividad aeróbica moderada reduce de forma medible los marcadores inflamatorios en sangre. Si queremos, además, actuar más en profundidad, cuidar de la flora intestinal puede ser clave, ya que gran parte del sistema inmunitario reside en el intestino. Una dieta rica en fibra prebiótica (frutas, verduras, cereales integrales) y alimentos fermentados mantiene íntegra la pared intestinal, evitando que pasen toxinas bacterianas al torrente sanguíneo.

Por último, pero no menos importante, la gestión del estrés puede ser también crucial para mantener a raya la inflamación. El cortisol, que se produce de manera masiva con el estrés y la ansiedad, acaba volviendo resistentes a las células inmunes, haciendo que pierdan su capacidad para frenar la inflamación. Técnicas de respiración, contacto con la naturaleza o desconexión digital ayudan a regular este eje.

En este sentido, mientras vamos adaptando nuestras rutinas de alimentación y actividad física, el apoyo con algún suplemento de precisión puede ser una ayuda determinante para empezar a cambiar la situación.

Para apoyar el equilibrio del eje del estrés junto con el descanso y unos hábitos saludables, una opción formulada específicamente para este fin es Calm-plus Cort de MundoNatural. Este complemento combina extractos adaptógenos estudiados en la modulación del cortisol, como la ashwagandha, la rhodiola y la albahaca, con fosfatidilserina, L-teanina de té verde, magnesio y vitaminas del grupo B, nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y ayudan a amortiguar el desgaste fisiológico.