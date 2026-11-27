El Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena ha dado un paso en el ámbito de la investigación clínica al integrarse en un estudio multicéntrico destinado a evaluar la respuesta inmunitaria en cuadros sépticos. Este trabajo pretende abrir la puerta al diseño de terapias a medida mediante la identificación de patrones biológicos funcionales en quienes padecen esta grave complicación médica.

El proyecto cuenta con la participación directa de la compañía Viva in Vitro Diagnostics y está encabezado por el doctor Roberto Jiménez, facultativo del Servicio de Medicina Intensiva del complejo hospitalario. En el equipo investigador también figuran los doctores Luis María García de Guadiana, del Servicio de Análisis Clínicos, y José Manuel Allegue, intensivista, según han detallado fuentes autonómicas.

El núcleo de la investigación se enfoca en la vía molecular conocida como inflamasoma NLRP3, una estructura clave del sistema inmunitario innato encargada de modular los procesos inflamatorios frente a patógenos. Mediante tecnología puntera de laboratorio, los facultativos analizan su capacidad de activación celular ante estímulos controlados en un entorno artificial.

Alarma intracelular

Entre los objetivos técnicos sobresale la detección de complejos proteicos denominados ASC specks, elementos esenciales que funcionan como señal de alarma intracelular durante la reacción inflamatoria. Con este enfoque analítico, los especialistas esperan consolidar evidencia científica sólida que permita precisar el alcance del compromiso biológico en cada caso particular.

La sepsis representa uno de los retos asistenciales más complejos para los sistemas sanitarios avanzados, al consistir en una reacción desmesurada del propio organismo que puede derivar en fallo multiorgánico y provocar la muerte. La disposición de biomarcadores funcionales permitirá complementar con mayor rigor las herramientas diagnósticas tradicionales en las unidades de vigilancia intensiva.

Con este trabajo, el centro hospitalario refuerza la cooperación científica entre la práctica clínica pública y el dinamismo del sector biotecnológico privado, sentando las bases para que los avances de la medicina personalizada se traduzcan en tratamientos más eficaces para los enfermos.