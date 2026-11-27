La denominada barrera hematoencefálica (BHE) actúa como un escudo biológico indispensable para proteger al sistema nervioso central de patógenos y toxinas, pero simultáneamente impide la llegada eficaz de tratamientos terapéuticos convencionales administrados por vía intravenosa. Ahora, un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de California (Caltech) ha presentado una solución pionera: una tecnología de nanorrobots bautizada como BrainBots, capaz de superar este muro celular sin dañarlo.

La investigación, publicada en la revista especializada Science Robotics, describe dispositivos nanoscópicos diseñados con materiales biocompatibles y biodegradables. Estas estructuras diminutas, cuyo tamaño apenas alcanza los 250 nanómetros –cientos de veces inferior al grosor de un cabello humano–, albergan una carga de medicamento unida a un compartimento con bicarbonato de amonio. Al recibir el estímulo de luz infrarroja cercana a través del cráneo, el calor generado funde una compuerta térmica que activa la producción de gas, impulsando de forma autónoma a los dispositivos hacia el endotelio vascular.

Para lograr una interacción precisa, los dispositivos incorporan fragmentos especializados de ADN denominados aptámeros de reconocimiento, que facilitan el anclaje a las células de la barrera. Una vez adheridas, las células captan y transportan los nanorrobots hacia el tejido cerebral, donde la estructura se disuelve de forma natural para liberar el principio activo. En modelos animales afectados por glioblastoma, la variante tumoral más agresiva del cerebro, el sistema logró quintuplicar la concentración de doxorrubicina respecto a los mecanismos tradicionales.

Los resultados clínicos preliminares han demostrado una notable ralentización del crecimiento tumoral y un incremento considerable en la supervivencia de los sujetos de prueba, reduciendo además los efectos secundarios y la toxicidad sistémica. Aunque los experimentos se encuentran en fase preclínica, los investigadores han señalado que el procedimiento no alteró la integridad estructural de la barrera protectora, un factor decisivo para evitar futuras complicaciones neurológicas en pacientes humanos.

El equipo dirigido por Wei Gao busca perfeccionar la estabilidad de estos microvehículos antes de afrontar las fases clínicas regulatorias. Si bien el cáncer representa el primer objetivo terapéutico, los científicos anticipan que el método podría transformar el abordaje de enfermedades neurodegenerativas como el párkinson o el alzhéimer. Este desarrollo sitúa una vez más a la vanguardia tecnológica estadounidense como motor de soluciones médicas de alta precisión, orientadas a superar límites biológicos que durante décadas parecían insalvables.