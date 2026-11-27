Olga Fernández, creadora del método de ejercicio dinámico postural, explicó en Kilómetro Cero, de esRadio, que la mayoría de la gente se sienta mal por una confusión de conceptos. En la entrevista, emitida el jueves 19 de noviembre de 2026, con Jaume Segalés y Lucía Prieto, lo resumió así: "la gente confunde recto con vertical".

Prieto la presentó como "experta en actividad física" y añadió que "ha aplicado las matemáticas y la neurociencia al movimiento". Según la presentadora, su investigación, su formación y su curiosidad la llevaron a crear este sistema.

Un ejercicio que empeoró a una paciente

Fernández contó que el método nació de un caso concreto. "Yo durante muchos años trabajé en una clínica de fisioterapia que estaba especializada en RPG, que es la reeducación postural global", explicó. Allí atendieron a una persona con espondilolistesis, a la que aplicaron "un ejercicio de toda la vida, que se supone que es el mejor para movilizar la columna, denominado el gato". El resultado fue el contrario al esperado, ya que "le agudizamos su molestia".

A partir de ahí, recuerda que pensó: "Por ahí no van los tiros. Aquí hay algo que pasa que no lo estamos teniendo en cuenta". "Y así nació el método EDP", hace ya casi 14 años. Su conclusión fue que "la diferencia al hacer un ejercicio está en llevar la atención a lo que haces, implicar el cerebro". Y lo llevó más lejos: "todo lo que hagas que no sea consciente no va a servir para nada".

¿Nos encorvamos porque estamos tristes?

Prieto le preguntó si "nos encorvamos porque estamos tristes o nos entristecemos porque nuestra espalda se redondea". Fernández respondió que "es un conjunto de ambas cosas". "Mirad, yo siempre digo que tu cuerpo es lo que entrenas. Si muchas veces estás sentado en una mala posición trabajando en un ordenador, encorvado, eso se traslada. Si además le añades cargas emocionales, todavía te encorvas más", señaló.

Según Fernández, muchas personas creen que su postura es correcta porque el cerebro "se va adaptando poquito a poco a pequeños cambios". La gente solo se da cuenta, dijo, cuando ve una foto antigua o una reciente y de repente dice: "Ostras, ¿y ese señor quién es?". Lo atribuyó a que "el cerebro lo que quiere es sobrevivir y que no te duela nada. Y entonces hace compensaciones y eso no significa que las haga bien".

Recto no significa vertical

Segalés le contó que, cuando le operaron de la espalda, le enseñaron a sentarse de una forma que mucha gente considera imposible de mantener. "Es un error lo que me has dicho. Eso es lo que se pensaba", le contestó Fernández.

Para explicarlo, partió de la anatomía. "La espalda tiene tres curvaturas naturales: lumbar, dorsal y cervical. Sirven para dispersar las fuerzas". De ahí parte su definición de espalda recta: aquella que "mantiene esas tres curvaturas naturales".

Sentarse en forma de L supone apoyarse sobre los isquiones, los huesos de la base de la pelvis, y eso, según Fernández, "es imposible aguantarlo. Ahí ya tienes perdida la columna lumbar, ahí estás vertical. Si rectificas una de las curvaturas, la estamos liando". Su propuesta consiste en apoyarse delante de los isquiones, algo que en su equipo llaman "el apoyo en el 'ahí', que es mucho más sutil". Cuando Prieto lo comparó con la basculación pélvica, Fernández lo matizó: "no es exactamente eso". Y añadió que "el peso tiene que estar en las piernas".

Hernias, oficinas y empresas

Fernández recordó que hasta hace poco "el mayor número de hernias lumbares estaba asociado siempre en el trabajo con taxistas y camioneros", "porque se pasaban muchísimas horas mal sentados y con impacto". Según explicó, ahora "se han incrementado los trastornos musculoesqueléticos en oficinas". A su juicio, quienes trabajan allí, "aunque no tienen impacto, al estar mal colocados, han perdido la columna lumbar y, al perderla, los discos intervertebrales se salen. Y ese es el inicio de la ciática".

Segalés le preguntó si los servicios de riesgos laborales podrían recurrir a expertos como ella. Fernández respondió que ya lo están "incorporando en empresas" y que, al colocarse bien en el puesto de trabajo, "estás trabajando la musculatura interna". También criticó las indicaciones habituales de ergonomía: "si se siguen pautando las mismas pautas, seguirán aumentando los trastornos musculoesqueléticos".

Colegios y un equipo de balonmano

Prieto se mostró preocupada por los chavales que bajan la barbilla al pecho por los dispositivos móviles y redondean los hombros. Fernández contó que este año han estado "en varios colegios" con sesiones de lo que llaman higiene postural, un nombre que no le gusta "porque suena como a aseo". Para ella, "el término correcto sería reeducación postural". Las sesiones llegaron desde primero de primaria hasta bachillerato.

A los alumnos les explicó la diferencia generacional: "yo tengo ahora 50 años, en mi generación no hablábamos de esto", porque "éramos los niños que jugamos en la calle y te desarrollabas correctamente". A ellos les dijo: "sois los niños de la tecnología", y les advirtió de que "tenéis que colocaros bien a la hora de jugar porque si no se os desarrolla la espalda mal".

El año pasado trabajó con un equipo de balonmano de 15 chavales de entre 15 y 18 años. A dos de ellos, según su relato, el médico "les había dicho que no iban a poder hacer ejercicio nunca". En movimiento no mostraban problemas, pero cuando les pidió que se sentaran, eran los dos que peor lo hacían: "Resulta que se apoyaban sobre la espalda". A su edad, explicó, la columna aún se está formando: "lo suyo es maleable".

Fernández añadió que a los jóvenes, "más o menos hasta los 25 años", no les debería doler nada salvo por un accidente o una enfermedad. Si no es así, "si te duele algo es porque estás mal colocado, porque te estás desarrollando mal y no puede ser".

De las Olivetti a los ordenadores

Para explicar cómo sentarse, Fernández recurrió a las máquinas de escribir. Su madre, que fue secretaria, todos los veranos le insistía en que la mecanografía era muy buena. Las secretarias de entonces, recordó, "estaban sentadas como si les hubieran metido un palito de arriba abajo, con los codos pegados a los costados". Puso también el ejemplo de los buenos pianistas: "No están sobre los isquiones, están delante porque si no, no van a trabajar".

Lo que cambió, según Fernández, fue la herramienta. "Hemos pasado de aquellas máquinas que te sacaban mollas a las eléctricas, a los ordenadores. Hemos cambiado la tecnología por nuestro cuerpo".