El 70% de las mujeres de entre 19 y 29 años que se han sometido a tratamientos de fertilidad afirma haber recibido apoyo psicológico durante el proceso, el doble que las mujeres de entre 46 y 49 años (35%), mientras que entre las millennials (30-45 años) este porcentaje se sitúa en el 44%.

Así lo revela el Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute, elaborado a partir de una encuesta a más de 24.000 mujeres en nueve países, que refleja una progresiva incorporación del acompañamiento emocional a la atención reproductiva y una creciente importancia de este servicio entre las pacientes. De hecho, el 57% de las mujeres españolas que se han realizado pruebas de fertilidad considera muy importante que las clínicas ofrezcan apoyo psicológico durante el proceso.

La directora médica de IVI Institute Iberia, Latam y Chequia, la doctora Vanessa Vergara, señaló que "un proceso de fertilidad no puede entenderse únicamente desde su dimensión clínica. También tiene implicaciones emocionales, personales, familiares y económicas. Por eso, es importante avanzar hacia una atención cada vez más integral y personalizada, capaz de entender a cada persona y acompañarla a lo largo de todo el proceso".

Impacto emocional

Según el estudio, el 85% de las mujeres que se han realizado pruebas de fertilidad reconoce haber experimentado alguna emoción negativa durante las pruebas, el diagnóstico o los tratamientos, mientras que el 63% califica el impacto psicológico de esta experiencia como medio-alto o alto. La frustración (49%), la ansiedad o el estrés (44%) y la tristeza o depresión (40%) son las emociones más frecuentes entre las mujeres que han experimentado infertilidad, seguidas de la incertidumbre (30%) y el miedo (27%).

El barómetro también recoge que el 16% de las encuestadas afirma haber experimentado infertilidad en algún momento de su vida, una proporción que el informe estima equivalente a alrededor de 1,5 millones de mujeres de entre 19 y 49 años. Asimismo, una de cada cuatro asegura haber acudido alguna vez a un profesional sanitario para recibir ayuda para concebir.

Apoyo del entorno

Más allá de la atención sanitaria, el estudio pone de manifiesto la importancia del entorno cercano. El 78% de las mujeres que se han realizado pruebas de fertilidad afirma haber recibido un apoyo medio-alto o alto de su pareja y el 71% asegura haber contado con ese mismo nivel de respaldo por parte de su círculo social.

Sin embargo, el 65% de las encuestadas considera que los hombres se toman la salud reproductiva menos en serio que las mujeres. Por otro lado, el 91% de las mujeres estaría dispuesta a hablar de sus problemas de fertilidad con familiares o amigos.

El 57% lo haría abiertamente, mientras que el 34% preferiría compartir estas dificultades únicamente con las personas de su entorno más cercano. "El reto pasa por seguir impulsando una atención en la que la información rigurosa, el acompañamiento profesional y la sensibilidad hacia las circunstancias personales contribuyan a que cada mujer pueda afrontar el proceso con confianza y apoyo durante todo momento", concluyó Vergara.