La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta alimentaria por la posible presencia de fragmentos de vidrio en diferentes productos elaborados con frutos secos. La advertencia afecta a referencias de siete marcas que se comercializan en supermercados españoles, entre ellas Alcampo, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Carrefour y Medina.

La incidencia fue comunicada por las autoridades sanitarias de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), después de que la propia empresa responsable detectara el problema mediante sus controles internos de seguridad alimentaria.

Según ha informado la Aesan, los productos afectados llegaron inicialmente a establecimientos de la mayor parte del territorio nacional. Por este motivo, se ha trasladado la información a las autoridades autonómicas para comprobar que las referencias implicadas han sido retiradas de los puntos de venta.

El organismo, dependiente del Ministerio de Consumo, recomienda a quienes tengan alguno de los productos incluidos en la alerta que no lo consuman. La advertencia se limita a determinadas referencias y lotes, por lo que es necesario comprobar tanto el número de lote como la fecha de consumo preferente que aparecen en el envase.

Los frutos secos afectados por la alerta

La relación difundida por la Aesan incluye diferentes variedades de pipas de girasol, mezclas de frutos secos, cócteles de aperitivo y preparados para ensaladas. Estos son los productos y lotes afectados:

Alcampo

MIX SPRINT & GO: lotes 1127091, con fecha de consumo preferente del 12/12/2026, y 1128091, con fecha del 15/03/2027.

El Corte Inglés

Mix para ensalada con bayas de goji: lote 1127474, con fecha del 22/01/2027.

Pipas de girasol peladas fritas: lotes 1127555 (03/02/2027), 1128181 (17/03/2027) y 1128258 (28/03/2027).

Cóctel fiesta: lote 1128079, con fecha del 16/03/2027.

Pipas de girasol peladas: lote 1128238, con fecha del 28/03/2027.

Lidl

Pipa de girasol frita: lotes 1127796 (10/03/2027), 1128182 (17/03/2027) y 1127704 (20/02/2027).

Borges

NATURA MIX ANTIOX: lotes 1127306 (14/04/2027), 1127948 (10/06/2027) y 1127774 (19/05/2027).

Select frutos secos (Mix Ensaladas): lote 1127445, con fecha del 23/07/2027.

Alipende

Frutos secos (Pipa pelada cruda): lote 1127465, con fecha del 16/01/2027.

Cóctel Bolero: lote 1127790, con fecha del 28/01/2027.

Pipas peladas fritas: lote 1127868, con fecha del 09/02/2027.

Mix picoteo: lote 1128041, con fecha del 09/02/2027.

Carrefour

Pipas de girasol natural peladas: lotes 2100700 (18/02/2027), 2100768 (01/03/2027) y 2100901 (05/04/2027).

MIX & COOK: lotes 1127427, con fecha del 17/07/2027, y 1127901, con fecha del 03/09/2027.

Medina

MIXTUS PARTY: lote 1127780, con fecha del 21/02/2027.

Consumo recomienda no ingerir los productos afectados

La posible presencia de fragmentos de vidrio supone un riesgo para quienes puedan consumir accidentalmente estos alimentos. Su ingestión podría provocar lesiones en la boca, la garganta o el aparato digestivo.

Por ello, la Aesan insiste en la importancia de revisar los envases y comprobar que el producto coincide con los datos recogidos en la alerta. Si se tiene en casa alguna de las referencias y lotes señalados, la recomendación es no consumirla.