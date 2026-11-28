Un equipo internacional liderado por el King's College de Londres, en el que ha tenido una destacada participación el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha descifrado un mecanismo biológico desconocido hasta la fecha. El estudio describe cómo el gen Fezf2, cuya función primordial parecía limitarse a definir la identidad de las células nerviosas durante la gestación, desempeña un papel determinante en la plasticidad cerebral tras el nacimiento.

El trabajo, publicado en la revista científica Nature Neuroscience, ha sido encabezado por el laboratorio de Beatriz Rico y ha contado con la colaboración del grupo de Núria Flames, adscrito al Instituto de Biomedicina de Valencia, así como del departamento de Ángel Barco, perteneciente al Instituto de Neurociencias de Alicante —centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche—.

La investigación, desarrollada con modelos de roedores, demuestra cómo las neuronas piramidales extratelencefálicas situadas en la corteza cerebral regulan el volumen de impulsos inhibidores que reciben del entorno. Cuando la actividad eléctrica de estas células se incrementa, se activa la síntesis de la proteína FEZF2, encargada de reclutar enlaces con otras neuronas para frenar dicha excitación y preservar el imprescindible equilibrio adaptativo del circuito.

Hasta este hallazgo, la comunidad científica desconocía la forma en que se coordinaba este ajuste una vez concluida la etapa embrionaria. La clave reside en que Fezf2 comanda una cascada genética que incluye a Cdh22, gen responsable de producir una molécula facilitadora de sinapsis. Gracias a esta vía, las células nerviosas logran recibir las señales inhibidoras idóneas para modular su propia tasa de activación.

La aportación española ha sido decisiva para desentrañar cómo la señal eléctrica inicial pone en marcha este engranaje. Según ha explicado Núria Flames, "un gen que inicialmente sirve para definir la identidad de un subtipo neuronal es reutilizado posteriormente para controlar cómo la actividad neuronal perfecciona las conexiones entre neuronas". Asimismo, la investigadora ha subrayado que este trabajo representa el primer caso conocido de un factor de transcripción de identidad modulado de forma directa por la propia actividad celular.

Por su parte, los análisis coordinados por Ángel Barco evidenciaron que la proteína FOS se acopla a la secuencia de ADN reguladora de Fezf2. Esta constatación abre un prometedor horizonte en neurobiología para esclarecer si otros circuitos neuronales del cerebro emplean procesos análogos durante las fases de maduración funcional.