Un equipo internacional coordinado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y la Universidad de Stanford ha identificado un mecanismo molecular clave para contrarrestar la capacidad de supervivencia de determinados tumores frente a los tratamientos oncológicos convencionales. El hallazgo, divulgado por la revista Nature, desvela cómo ciertas células malignas logran multiplicarse pese a las agresiones terapéuticas dirigidas a destruirlas.

En el centro de esta investigación se encuentra la proteína Primpol, una molécula que interviene como un resorte de emergencia celular cuando la cadena genética sufre lesiones. Durante el proceso de copia del material genético, agresiones severas como las inducidas por la quimioterapia o la radioterapia suelen bloquear la replicación. No obstante, el estudio demuestra que Primpol interactúa de forma directa con otro complejo proteico, denominado CMG, permitiendo saltarse los obstáculos y continuar la duplicación genómica incluso sobre hebras dañadas.

Esta capacidad de sortear las roturas favorece que las células patológicas toleren el castigo farmacológico y adquieran inmunidad clínica. Según ha detallado el investigador Juan Méndez, responsable del Grupo de Replicación de ADN del CNIO, "se están encontrando tumores, como algunos subtipos de leucemia mieloide aguda, que se vuelven resistentes al tratamiento por la alta actividad de Primpol". Por este motivo, los científicos sostienen que inhibir la función de esta proteína podría restituir la vulnerabilidad celular y optimizar la respuesta a las terapias estándar.

Para desentrañar esta coreografía biológica, el equipo científico liderado por Méndez y por Gheorghe Chistol —de la Stanford School of Medicine— recurrió a técnicas avanzadas de microscopía. Esta metodología de vanguardia permitió observar en tiempo real y a escala de molécula individual cómo actúa la maquinaria celular. Mediante este procedimiento, los especialistas registraron la forma en que Primpol detecta los puntos dañados y se acopla a las demás herramientas celulares para completar la replicación del ADN sin detenerse ante las mutaciones.

Los autores del trabajo subrayan que este avance amplía de forma decisiva el conocimiento sobre los fundamentos de la biología celular. Al mismo tiempo, ofrece una diana terapéutica contrastada para el diseño de futuros fármacos dirigidos específicamente a neutralizar los mecanismos de resistencia tumoral, consolidando el rigor de la investigación básica como el pilar indispensable para mejorar la supervivencia de los pacientes.