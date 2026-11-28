Un hombre tratado en el Hospital Skaraborg, en la localidad de Skövde (Suecia), perdió el pene, la próstata y la vejiga en una operación después de que un análisis de muestras de tejido condujera a un diagnóstico equivocado de cáncer de próstata. Siete meses después de aquella intervención, nuevas pruebas permitieron determinar que en realidad el paciente padecía un carcinoma de células escamosas, un tipo distinto de tumor. El caso ocurrió en el año 2023, pero no ha trascendido hasta ahora después de ser comunicado a las autoridades sanitarias suecas.

El paciente, cuya identidad y edad no han sido difundidas, acudió al centro hospitalario y se le tomaron muestras de la próstata. Un patólogo del laboratorio de Unilabs en Skövde interpretó los resultados como indicativos de cáncer prostático. Esa conclusión orientó el tratamiento posterior, que incluyó una intervención quirúrgica de gran alcance. Según las informaciones publicadas en las últimas horas, durante la operación le fueron extirpados el pene, la próstata y la vejiga.

Siete meses después de la primera interpretación, se analizaron nuevas muestras para comprobar si el tumor se había extendido a la uretra. Los resultados apuntaron a un carcinoma escamoso, no a un cáncer de próstata. Una segunda revisión de las muestras iniciales confirmó que el diagnóstico original había sido erróneo. Patólogos del Hospital Universitario de Skåne también examinaron el material y coincidieron en la clasificación del tumor, cuyo origen más probable se situaba en la uretra o el pene.

Un diagnóstico corregido siete meses después

La diferencia entre ambas enfermedades fue decisiva para el abordaje clínico. El carcinoma escamoso se origina en células que recubren superficies del organismo y puede aparecer en zonas como la uretra. El diagnóstico inicial había atribuido el tumor a la próstata; las nuevas pruebas cambiaron la identificación del cáncer y revelaron que el paciente necesitaba otro enfoque terapéutico.

Unilabs reconoció que el error retrasó el tratamiento adecuado y presentó una notificación conforme a la Ley Maria, el mecanismo sueco que obliga a comunicar incidentes sanitarios que han causado o podrían causar daños graves. La comunicación fue remitida a la Inspección de Salud y Asistencia Social (IVO), que es el organismo que supervisa la atención sanitaria en el país. El laboratorio ha señalado que aún no se sabe qué tratamiento habría recibido el paciente si el cáncer se hubiera identificado correctamente desde el principio.

Dudas sobre si la operación se habría evitado

La gravedad de las consecuencias ha situado el caso bajo revisión, pero la información disponible no permite afirmar que la intervención pudiera haberse evitado. Unilabs ha indicado que no está claro qué tratamiento habría sido posible con un diagnóstico temprano. El tumor era real: lo incorrecto fue la identificación inicial del tipo de cáncer. Por ello, la investigación deberá determinar también si la demora alteró las opciones médicas del paciente y en qué medida.

El caso recuerda que las decisiones sobre tratamientos oncológicos se apoyan en pruebas diagnósticas y en la interpretación de muestras por especialistas. En esta ocasión, la revisión posterior permitió detectar que el primer informe había clasificado de forma equivocada el tejido analizado. Las fuentes consultadas no detallan si se han adoptado medidas disciplinarias contra el profesional responsable ni si el paciente ha iniciado una reclamación.

La compañía ha notificado el incidente a las autoridades sanitarias, que ahora deberán examinar cómo se investigó el error y si la respuesta cumplió los procedimientos previstos. El objetivo de la revisión es aclarar las circunstancias y valorar las medidas necesarias para reducir el riesgo de que vuelva a repetirse un caso así. Por el momento, no se han publicado los datos personales del paciente ni una conclusión oficial sobre las responsabilidades.