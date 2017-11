Google retira una ‘app’ para certificar el sí al sexo tras acusaciones de machismo

El abogado de familia José Luis Sariego, conocido por representar brevemente este verano al exmarido de Juana Rivas, publicó esta semana una app para Android llamada iSex que permitía a través de bluetooth o email que dos personas documenten su consentimiento a una relación sexual mediante una firma digital, según explicaba en la descripción de su funcionalidad en Google Play:

Conecta con la app de iSex a través de Bluetooth para generar e intercambiar el consentimiento con la otra persona. iSex también te permite enviar tu consentimiento individual a otra persona que no disponga de la app iSex. El consentimiento se almacena en tu dispositivo y se envía copia por email a los implicados. También se registra la ubicación GPS del dispositivo cuando se envía/recibe un consentimiento.

Tras unas horas de indignación este jueves en las redes sociales, Google la ha retirado de su tienda de aplicaciones de forma automática por el elevado número de denuncias recibidas, que duplicaba al de descargas, según explica Sariego. La aplicación seguía la estela de la pionera We-Consent, publicada hace ya dos años y que grababa un breve vídeo en el que los dos implicados daban el sí. También ha sido retirada de la tienda de Google, aunque permanece en la App Store de Apple.

La app norteamericana tenía un enfoque distinto, además de ser tecnológicamente más avanzada, porque sus promotores se han mostrado en todo momento favorables a leyes como la vigente en California que obligan a dar un consentimiento verbal a cada nuevo paso de una relación sexual. En cambio, Sariego es conocido por defender la custodia compartida y su denuncia del "neofeminismo", lo que casi garantizaba las iras del feminismo radical.

La app recibió toda clase de críticas, centradas especialmente en que la app no serviría para los casos en los que la mujer decidiera retirar su consentimiento más tarde por la razón que fuere:

Esta app es peligrosa. Puede hacer creer a una mujer que no tiene derecho a cambiar de opinión sobre su consentimiento durante una relación sexual, @policia, ¿es legal? https://t.co/jlPT4EYHEO — Pampa G. Molina (@pampanilla) November 16, 2017

Algunos medios no han dudado incluso de tacharla de "machista" o de afirmar que "simboliza todo lo que está mal con nuestra educación sexual". Sariego, por su parte, no considera que la app sirva para evitar una denuncia en el caso de que la mujer cambie de opinión. De hecho, en ese caso la app permitiría disponer de "una prueba fehaciente" con los datos del violador y su ubicación además de las que puedan desprenderse del examen físico de la víctima, según explica Sariego, que reconoce que no puede haber app perfecta para estas situaciones, pero que la suya pretende "crear debate público" sobre el "sexo responsable". Al menos, concluye, todo esto ha servido de publicidad a la app para cuando Google decida volver a colocarla en la Play Store. Si lo hace.