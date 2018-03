Una mujer ha muerto tras ser atropellada por un coche autónomo de Uber en Tempe, un municipio dentro de la ciudad de Phoenix en Arizona, el principal campo de pruebas de los vehículos autónomos en el mundo. Aunque un trabajador de Uber estaba al volante, como es habitual durante las pruebas de este tipo de coches, estaba circulando en modo autónomo en el momento del accidente, el pasado domingo a las 10 de la noche, hora local.

No se conocen aún detalles del accidente, salvo el detalle de que la víctima estaba cruzando la calle sin emplear el paso de peatones. No obstante,la compañía ha asegurado estar "cooperando completamente" con las autoridades locales para esclarecer los hechos y ha cancelado todos sus pruebas en varias ciudades de Estados Unidos. Es la primera muerte de un peatón atropellado por un coche autónomo. Hasta el momento el único incidente conocido fue el de un conductor que murió tras estrellarse su Tesla mientras empleaba el piloto automático, un sistema que no alcanza el nivel requerido para considerarse conducción autónoma.

Otro vehículo autónomo de Uber se vio envuelto en otro accidente hace un año también en Tempe. Otro coche se saltó las señales y chocó lateralmente con el Volvo XC90 que emplea Uber para estas pruebas, haciéndolo volcar lateralmente. Las autoridades locales exculparon al robotaxi y dictaminaron que el accidente había sido responsabilidad del conductor humano. También entonces Uber suspendió temporalmente sus pruebas.

Es previsible que este accidente renueve el debate sobre quién será el culpable en caso de accidente de este tipo de vehículos: fabricante, desarrollador del software o propietario.