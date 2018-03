Lufthansa prueba con éxito el embarque por reconocimiento facial

Olvídate del pasaporte o de la tarjeta de embarque, en definitiva, de todo lo que tenga que ver con identificación personal. En un futuro, tan solo necesitarás tu cara para demostrar quién eres y poder coger el avión. Las compañías aéreas poco a poco se van animando a probar sistemas de reconocimiento facial para embarcar a sus pasajeros.

Hace unos pocos meses fue British Airways quien se animó a hacerlo desde el aeropuerto de Los Ángeles y ahora ha sido el turno de la alemana Lufthansa. 350 pasajeros tuvieron la oportunidad de subir al avión A380 en tan solo 20 minutos sin tener que mostrar ningún documento que les pudiera identificar. Un sistema de embarque que se sirve de tecnología biométrica capaz de comparar diferentes características faciales de la persona y compararlas con las obtenidas en las imágenes que se tomaron del pasajero nada más pisar Estados Unidos y cruzar la frontera.

A pesar de que parece un proceso tedioso, supone un ahorro de tiempo y un aumento en la seguridad de que quien coge el vuelo es la persona indicada y no existe fraude. La tecnología ha sido desarrollada en colaboración entre Amadeus, CBP, el propio aeropuerto LAX y la empresa Vision-Box.

Por el momento, Lufthansa espera poder adaptar este sistema a otros aeropuertos de Estados Unidos o incluso otros países de Europa, pero no sabemos cuándo llegará a España algo parecido. De hecho, no hay constancia de ningún intento en nuestro país. El aeropuerto del futuro aún no ha llegado hasta aquí.

