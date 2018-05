Microsoft decidió con Windows 10 cambiar la forma en que actualizaba su sistema operativo, con grandes versiones cada cierto número de años y grandes renovaciones en forma de Service Pack mientras tanto. Ahora, además de las consabidas e imprescindibles actualizaciones de seguridad, Microsoft lanza dos grandes actualizaciones de Windows 10 cada año en primavera y otoño, sin ninguna intención de publicar ningún Windows 11 en el futuro.

La actualización de esta primavera acaba de ser publicada y dice centrarse en darnos "más tiempo para crear, jugar, trabajar, o simplemente, hacer lo que se quiera". la principal novedad, de la que nos llevan hablando al menos desde mayo, es Timeline o Línea de Tiempo, que incorpora una sencilla interfaz para localizar archivos a partir de la última vez que fueron abiertos "sin importar si estabas trabajando con ellos horas antes, la semana o el mes anterior" aunque haya sido desde otro dispositivo. Este registro también recogerá información de productos Microsoft en otros sistemas operativos, como Office 365 o Edge en iOS y Android.

Podremos acceder a esta nueva característica al pulsar sobre el icono de "Vista de Tareas", situado a la derecha del buscador en la barra de tareas, o pulsando Win+Tab. Las tareas que tenemos activas seguirán siendo lo primero que veamos, pero podremos desplazarnos hacia abajo para ver los documentos o incluso las pestañas de Edge que hemos abierto en cada momento. Los desarrolladores de navegadores como Chrome tienen que comunicarse con Windows 10 para que puedan estar también sus pestañas presentes en la línea de tiempo.

Dictado

La segunda de las grandes novedades es la función de Dictado. Funciona con cualquier aplicación de Windows porque simula ser una entrada de teclado distinta. Así, basta con que pongamos el cursor donde queramos, en cualquier caja de texto, pulsemos la combinación de teclas Win+H y empecemos a hablar al micrófono.

Microsoft también ha destacado el llamado Asistente de Concentración, que es un apartado de la Configuración donde podremos indicar cuándo no queremos que se nos moleste con notificaciones de redes sociales, correos o avisos del sistema. Podemos activarlo cuando queramos concentrarnos o programarlo para que esté activo durante determinadas horas al día. También permite incluir contactos específicos dentro de la lista blanca para que no se nos caiga el pelo por no haber hecho caso a nuestro jefe.

Por último, también llegan varias actualizaciones de Microsoft Edge, que parece estar jugando a pillar a navegadores más establecidos como Firefox o Chrome con características como la opción de silenciar pestañas que estén haciendo ruido o autorrellenar formularios de pago. Además de estas novedades, podremos leer a pantalla completa PDF o páginas e imprimir páginas web eliminando de forma automática elementos que no considere esenciales.

Además, varias partes del sistema como el menú de inicio, Cortana o la configuración se han adaptado al nuevo lenguaje de diseño de Microsoft conocido como Fluent Design, aunque aún queda mucho por hacer para adaptar el sistema operativo.