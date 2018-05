ZTE deja de fabricar y vender móviles tras la sanción de EEUU

ZTE ha anunciado el cese total de sus operaciones en un comunicado a la bolsa de Hong Kong un mes después de ser sancionado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos con una prohibición de importar productos norteamericanos durante siete años. Sus móviles han desaparecido ya de la web de la empresa, que aunque sigue sobreviviendo queda ahora en una suerte de animación suspendida a la espera de resolver su conflicto con el Gobierno de Trump. La web española ha desaparecido y sus cuentas en redes sociales están inactivas desde el 20 de abril.

La sanción supuso a ZTE un duro golpe en cuanto al hardware. Reuters estimó que entre un 25 y un 30 por ciento de los componentes que la empresa china monta en sus móviles vienen de Estados Unidos, principalmente de Qualcomm. Pero ZTE ha buscado alternativas: según Reuters el fabricante taiwanés MediaTek ha obtenido un permiso de exportación para venderle sus chips a ZTE.

Sin embargo, hay algo para lo que difícilmente podía buscar reemplazo: el sistema operativo Android. Aunque es código abierto, para incluir las aplicaciones de Google que forman parte de la columna vertebral del sistema operativo, como Play Store, YouTube, Gmail, Maps, Chrome, etc., hay que conseguir una licencia de Google, licencia que estaba incluida dentro de la sanción.

ZTE vendió productos con componentes norteamericanos a Corea del Norte e Irán, países en la lista negra a los que está prohibido exportar productos de EEUU. No obstante, en 2017 el Departamento de Comercio llegó a un acuerdo con el fabricante chino. Así, ZTE debía pagar 1.200 millones de dólares y no importar productos norteamericanos durante siete años, aunque esta última medida se suspendió mientras no cometiese ninguna infracción durante ese periodo.

Sin embargo, el mes pasado el organismo determinó que ZTE había mentido a las autoridades norteamericanas durante la investigación y también durante las negociaciones que derivaron en la sanción, al afirmar que había tomado acciones disciplinarias contra empleados involucrados en las ventas prohibidas que en realidad no había llevado a cabo. Debido a ello, el Gobierno de Trump decidió aplicar la sanción de siete años suspendida.