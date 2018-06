Los creadores de Photoshop investigan cómo detectar fotos retocadas automáticamente

Los creadores de Photoshop están investigando cómo el machine learning puede ayudar a detectar manipulaciones de imágenes que su programa de retoque fotográfico ayudó a popularizar, hasta el punto de que en el habla común a retocar una foto muchas veces se le llama photoshopear. Por ello han presentado un artículo de investigación a las jornadas de visión artificial CVPR que se celebraron la semana pasada en Salt Lake City.

La técnica conocida como machine learning consiste en alimentar una red neuronal con enormes conjuntos de datos para entrenarla, de modo que cuando se encuentre con otro elemento que comparta características con el conjunto de datos original pueda identificarlo correctamente. En este caso, los conjuntos de datos han sido fotografías que se saben retocadas de tres formas concretas: cuando se añade un objeto de otra foto, cuando se elimina y cuando se copia y pega una parte de la misma foto, tal y como sucedió en la fotografía manipulada por Irán que encabeza el artículo. Es decir, que el clásico uso de Photoshop para alisar la piel de los modelos o mejorar sus medidas no estaría incluido.

Según explica The Verge, un portavoz de Adobe ha asegurado que esto es un proyecto de investigación que está en sus primeras etapas, pero que en el futuro la compañía quiere jugar un papel en "desarrollar tecnología que ayude a localizar y verificar la autenticidad de las imágenes digitales". Está por ver si este tipo de desarrollos cobran más importancia para Adobe en el futuro, porque al mismo tiempo también tiene proyectos de inteligencia artificial que crean un fondo sonoro realista para vídeos sin sonido, arreglan fallos en las imágenes generando incluso objetos que no están en el original o eliminan objetos que no queremos en nuestras fotos. Parece que, al margen de lo que diga, Adobe invierte más en herramientas para retocar que en herramientas para detectar el retoque.