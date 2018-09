Jaguar prueba un coche autónomo con ojos para dar confianza a los peatones

Jaguar Land Rover ha diseñado un vehículo autónomo con forma de cápsula –como los primeros vehículos experimentales de Google/Waymo– que incorpora dos pantallas LED redondas en el frontal que miran a los peatones que se preparan para cruzar la calle. Al establecer una suerte de contacto visual virtual, es más fácil para los peatones darse cuenta de que el coche autónomo les ha visto y no va a atropellarles si cruzan.

Uno de los principales problemas de los vehículos autónomos es precisamente su interacción con los peatones. Tanto viandantes como conductores tenemos práctica en interpretar las intenciones de los demás y saber si los primeros van a cruzar la calle o se van a quedar en la acera o si los segundos tienen intención de parar o no. Pero no sucede lo mismo con los vehículos autónomos y está siendo uno de los principales problemas que se están encontrando los ingenieros a la hora de sacar a las calles un servicio comercial de este tipo. Uno de los principales problemas de los coches de Waymo es que frenaban continuamente por temor a que los peatones en las aceras decidieran cruzar, y aunque el comportamiento ha mejorado no deja de ser uno de los problemas. Encontrar formas eficientes de que los vehículos lanza

En 2016 una encuesta de la Universidad de Leeds concluyó que la principal petición de ciclistas y peatones a los diseñadores de coches autónomos era que emitieran una señal clara y sin ambigüedades de que han sido vistos por los sensores del vehículo, de modo que tengan seguridad sobre qué va a hacer a continuación. Estos ojos del Jaguar servirían para este propósito, aunque también resultan un tanto inquietantes. Otras empresas como Nissan o Waymo están evaluando emplear indicadores de texto o sonoros.

El proyecto de los Jaguar con ojos se ha probado en un circuito cerrado en Coventry al amparo del proyecto Autodrive subvencionado por el Gobierno británico. "Queremos saber si es beneficioso dar a los humanos información sobre las intenciones de un vehículo o si para aumentar la confianza basta con hacer saber al peatón que ha sido reconocido", indicó Pete Bennett, director de investigación de movilidad futura de Jaguar Land Rover.