La multinacional estadounidense Apple celebra este miércoles su presentación anual de productos en la sede de Cupertino (California), en el que se espera que muestre su nuevo modelo del popular teléfono inteligente iPhone, según apuntan varias informaciones periodísticas.

La compañía de la manzana mordida ha mantenido también en esta ocasión su habitual secretismo y no ha ofrecido detalles sobre qué productos presentará en el teatro Steve Jobs, normalmente reservado para los grandes anuncios de Apple.

Pese a ello, todos los medios especializados en tecnología o economía como TechCrunch o Bloomberg dan por descontado que la empresa aprovechará el acto para dar a conocer su último modelo de teléfono, después de que en 2017 sacase al mercado el iPhone X, a un precio de 999 dólares, lo que disparó el valor bursátil de Apple por encima del billón de dólares.

De acuerdo con la prensa especializada, el nuevo dispositivo se llamará iPhone XS y estará disponible en dos versiones, una de 5,8 pulgadas (14,7 cm) y otra de 6,5 pulgadas (16,5 cm), como ya viene siendo habitual en los modelos más recientes del teléfono.

TechCrunch incluso sugirió que una de las novedades del iPhone XS podría ser la incorporación de un puerto "Lightning", el sistema de comunicación normalmente usado por los productos de Apple para transmitir imagen y sonido y conectarlos, por ejemplo, a una pantalla de televisor o a un proyector.

Otra de las características del nuevo iPhone según los medios es que podría estar disponible en color dorado, algo inaudito hasta la fecha.

Además del nuevo modelo, también se espera que Apple anuncie, entre otros, una versión más económica del iPhone X que sustituiría la pantalla OLED por una LCD, una nueva serie de sus relojes inteligente Apple Watch con la pantalla más grande, y una actualización del popular ordenador portátil MacBook Air.

El pasado trimestre, Apple vendió iPhones por valor de casi 30.000 millones de dólares, y los analistas predicen que al término de este trimestre, en octubre, con los nuevos iPhone ya a la venta, la compañía presentará ingresos por valor de 61.000 millones.

En su anuncio on-line, el gigante tecnológico indica que su "evento especial" tendrá lugar el 12 de septiembre a las 10 de la mañana hora local (5 pm GMT).

Este evento tendrá lugar sólo unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instase el pasado sábado a Apple a producir todos sus componentes en el país para así evitar verse afectado por los aranceles que su Administración podría imponer a China en los próximos meses.

"Los precios de Apple pueden incrementarse debido a los masivos aranceles que podríamos imponer a China, pero hay una solución con la que habría CERO impuestos y, de hecho, un incentivo fiscal. Hagan sus productos en Estados Unidos, en vez de en China", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA