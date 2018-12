CityCop: nueva arma contra la delincuencia

CityCop permite luchar contra los delitos que se producen en la calle y que no son comunicados a la policía. En América Latina, por ejemplo, la poca confianza en las autoridades hace que los afectados opten por no denunciar. De hecho, según el informe de seguridad ciudadana del Programa de la ONU, el 60% de los crímenes no se denuncian allí. Con CityCop, podemos alertar y registrar los altercados o actos delictivos de los que sean testigos o sufran.

El objetivo de Nadim Curi, su creador, es mostrar toda la información de diferentes zonas de la ciudad en función de su seguridad. El ingeniero lo compara con Waze. "Si Waze aconseja el camino más rápido o con menos tráfico, CityCop selecciona el más seguro".

Para no vulnerar la privacidad, los usuarios pueden avisar de los altercados de manera anónima. Además, Curi recomienda compartir toda la información con las autoridades. Aunque no tenga un valor legal, les ayuda a conocer cuáles son las zonas más peligrosas y, por tanto, tomar medidas.

El ingeniero informático ha sido elegido como Innovador menor de 35 de América Latina por MIT Technology Review en castellano. En lo que más trabaja ahora es en encontrar la forma de evitar las falsas alarmas en CityCop. Para ello, sostiene, es esencial conseguir el mayor número de usuarios posibles. No es lo mismo que solo una persona informe sobre un delito o zona peligrosa, que si los hacen treinta. Cuanta más gente, más valor cobra la información. En la actualidad, la aplicación cuenta con más de 200.000 usuarios.

CityCop se utiliza en Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. El objetivo es que se use en todo el mundo, empezando por Estados Unidos.

