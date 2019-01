La inteligencia artificial que no asusta a los humanos

El avance de la tecnología está cambiando la manera en que las personas tienen de interactuar con las cosas, ya no se coge un mapa para saber donde esta una dirección determinada, sino que se emplea directamente el GPS o el Google Maps, ya uno no necesita ni bajar a la calle para hacer la compra, sino que desde su casa puede adquirir prácticamente lo que se le pase por la cabeza. Y esto, que para muchos es más que normal, no es ni comparable con lo que van a experimentar los nativos digitales, es decir, aquellas personas nacidas en la era digital, y a los que les espera un futuro como el descrito aquí, una vida donde estarán rodeados de máquinas y de tecnología que, se supone, les hará la vida más fácil. Aún han de pasar años hasta saber cómo les afectará todos estos avances. La inteligencia artificial con la que conviven y convivirán estos niños consiste en la simulación de la inteligencia humana por parte de las máquinas, por ejemplo, las famosas tecnoayudas tales como Alexa, el asistente virtual que vive dentro del Amazon Echo, se han convertido en una especie de aliado para un gran número de personas.

Alexa, la tecnoayuda de moda

Tal vez no sabes las múltiples posibilidades que ofrece Alexa. Tal como se indica desde ionos sus aportaciones son muchas y, además, está adaptado al mercado local español. Es decir, conoce nuestra cultura para así acoplarse mejor a las necesidades del usuario. Te indicamos varias de sus características más destacables:

Le puedes pedir que te describa todo lo que se te ocurra: preguntarle por cálculos matemáticos, que te busque la música que más te guste de Spotify o de Amazon, los resultados de tus partidos favoritos, la predicción meteorológica, etc.

Aquellos que son miembros de Amazon Prime se pueden beneficiar también de hacer compras y saber en qué estado se encuentra su pedido simplemente hablándole a Alexa.

Desde un punto de vista más divertido y entretenido tiene curiosidades: le puedes pedir que te cante una canción, que te recite una poesía, que te cuente un chiste, o bien, hacerle preguntas de manera aleatoria y sorprenderte con sus respuestas.

Pero no todos están entusiasmados con Alexa. Los trabajadores del mundo de la radio no están precisamente muy contentos con alguna de las características de este aparato, ya que se supone que una de sus funcionalidades va a ser la de locutar como los profesionales. Este efecto poco deseado, está basado en una tecnología llamada Duplex y seguro que consigue hacerse con un gran número de detractores. Tiempo al tiempo.

Y es que ya se habla de que la tecnoayuda cambiará por completo la manera de entender el día a día a través de estas otras formas y que traerá consigo, entre otras cosas, una disminución del uso del teléfono móvil. Todo esto ha dejado boquiabierto a más de uno que se pregunta: ¿cómo de dependientes seremos de ellos en el futuro?