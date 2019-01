Xiaomi muestra su prototipo de móvil con pantalla plegable

Xiaomi ha mostrado un prototipo funcional de su smartphone con pantalla plegable, un equipo que puede doblarse para pasar de un formato móvil a otro tableta.

El portavoz de la compañía, Donovan Sung, ha publicado en su perfil de Twitter un vídeo en el que aparece el presidente y cofundador de la compañía, Bin Lin, usando un móvil plegable.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype... ?

What does everyone think we should name this phone? ?#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD