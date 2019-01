Synamedia presentó en la pasada feria CES de Las Vegas una herramienta llamada Credentials Sharing Insight que emplea la inteligencia artificial para encontrar patrones inusuales o extremos en cuentas de servicios de streaming con la intención de localizar a quienes compartan su contraseña con terceros. Su objetivo es vender su tecnología a los Sportify, Netflix, HBO y Amazon Prime de turno, según informa IFL Science.

Empleando técnicas de machine learning, Synamedia podría localizar si hay dos hogares distintos y completamente diferenciados compartiendo contraseña gracias a indicios como distintos gustos o localización geográfica. Sin embargo, aseguran que no penalizará falsos positivos como que la familia se haya ido de vacaciones. En caso de detectar un uso fraudulento, las empresas podrían rescindir al cliente u ofrecerle suscripciones más caras que permitan el uso que realmente se está haciendo del servicio.

No obstante, no está claro que los grandes de internet están por la labor de poner más restricciones a sus clientes. Algunos, como el consejero delegado de Netflix, Reed Hastings, parece considerar este uso como una forma de introducir el servicio a más clientes. "Nos encanta que la gente comparta Netflix", aseguró en una conferencia hace dos años. "Es algo positivo, no negativo". Además, algunas de estas empresas –Netflix y Amazon, sin duda– tienen capacidad técnica interna más que suficiente para detectar estos usos y por el momento no han anunciado ninguna medida al respecto. En todo caso, Sky sí parece haber recibido la noticia con suficiente interés como para invertir en Synamedia poco después del anuncio. Y quien sabe cuándo podrían cambiar de idea los grandes del sector.