Whatsapp estudia fórmulas para mantenerte a salvo de los grupos

Whatsapp, la compañía de mensajería instantánea más utilizada del mundo, está empezando a desarrollar nuevas características que podrán estar disponibles en futuras actualizaciones de la aplicación.

Según publica el portal especializado wabetainfo.com, la compañía perteneciente a Facebook está estudiando una de las herramientas más demandada por los usuarios cansados de los muchas veces incómodos grupos de whatsapp. Para intentar garantizar la seguridad y la privacidad de los usuarios está desarrollando la opción de que sea cada persona la que decida la forma en la que se le puede invitar a dichos grupos.

hatsApp doesn't allow to add Enterprises in groups anymore: new feature coming?https://t.co/DG6Zhj7HX3

It opens doors to a new possible group privacy feature for all WhatsApp users in future, seen that the server is configured for it.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de mayo de 2018

Así, tendrás la opción de elegir si quieres que te agregue a un grupo todo el mundo, si solamente puedan hacerlo tus contactos o nadie. Desde el apartado 'Configuración' de la aplicación, tendrás que ir a 'Cuenta' y allí a 'Privacidad' y 'Grupos'.

Si permites que cualquiera te pueda incluir en un grupo aparecerás en él como ahora, sin petición alguna. Si por el contrario decides que sólo tus contactos o nadie te pueda agregar a un grupo, te aparecerá un aviso de invitación que caducará a los tres días. Esta nueva característica está en desarrollo y se espera que llegue en futuras actualizaciones de la aplicación.