No ha habido sorpresas. Tras haber sido posiblemente el teléfono más filtrado de la historia de los móviles, Google no ha dicho casi nada nuevo sobre los Pixel 4 y Pixel 4 XL salvo dar algunos detalles más de especificaciones técnicas y del software. La primera es la doble cámara trasera. Si Google ya logró con anteriores teléfonos estar entre los mejores en el apartado fotográfico empleando un único sensor, ahora ha sumado un zoom de dos aumentos. La empresa ha restado importancia al gran angular, que no obstante será la única lente en el frontal, para facilitar los selfis.

No obstante, y como es habitual en la compañía, Google ha querido dar más importancia al apartado computacional de la cámara del Pixel 4. A partir de ahora, el modo HDR+ incorporado a todas las cámaras podrá verse en pantalla cuando vamos a sacar la foto y permitirá gestionar mediante dos controles la luminosidad de las luces y las sombras, pudiendo, por ejemplo, sacar fotos de siluetas con el sol por detrás si es eso lo que queremos. El software ha incluido mejoras para el modo retrato e incluso para poder sacar fotos en detalle de cielos estrellados. También se ha mejorado el chip destinado a estos menesteres, saltando del Visual Core de los Pixel 3 al Pixel Neural Core, que además se encarga de otras tareas relacionadas con la inteligencia artificial, como es el reconocimiento de voz y la interpretación del lenguaje natural, para lo que ya no necesitará conectarse a la nube.

Motion Sense: el control a distancia

La otra gran novedad es la incorporación a un producto comercial del llamado Proyecto Soli, un programa de investigación que Google presentó en 2015 y que a comienzos de año logró la aprobación de la FCC, la comisión del mercado de las telecomunicaciones norteamericana. Renombrado como Motion Sense, consiste en una serie de microrradares que permiten interpretar nuestros gestos sin que estemos tocando la pantalla y, se supone, sin confundir los gestos intencionados con los que hacemos sin ninguna intención de interactuar con el móvil.

Además, la incorporación de Motion Sense facilita la mejora en la velocidad del sistema de reconocimiento facial, para el que se incorporan cuatro sensores dedicados. Pixel 4 se da cuenta de cuándo vamos a querer desbloquearlo por nuestros movimientos y arranca el reconocimiento más rápido para que sea coger el móvil y funcionar con él. De hecho, tanta confianza tiene Google en este sistema que ha eliminado el reconocimiento por huella dactilar.

En cuanto al diseño, está construido en aluminio con cristal en ambos lados y disponible en negro, blanco y naranja en la parte trasera, abandonando el característico doble tono que había acompañado a la gama desde el principio. La pantalla OLED con refresco de hasta 90Hz no cuenta con ninguna muesca o notch para alojar los sensores; Google ha optado como en los Pixel 3a por construir un teléfono con marcos en la parte superior e inferior. El procesador es el Snapdragon 855+, el más potente ahora mismo, y la memoria se amplía hasta los 6GB de RAM. En cuanto a los precios, irán desde los 759 euros del Pixel 4 con 64 gigas de almacenamiento a los 999 del 4 XL con 128 gigas.

Google Home es ahora Nest

Google Home Mini se renueva y pasa a ser Nest Mini, manteniendo el diseño pero cambiando su interior. El sonido se ha mejorado con bajos el doble de potentes que en la primera generación y un chip dedicado íntegramente a mejorar el sonido. También incorpora un chip específico para procesar nuestra voz y entender nuestras peticiones de modo que cada vez menos de lo que decimos acabe en los servidores de Google. En función del ruido, el Nest Mini ajustará automáticamente el volumen. Estará disponible por 49 dólares a partir del 22 de octubre.

Al contrario que el primer Pixelbook, el nuevo Pixelbook Go presentado este martes no es un equipo convertible, sino un ordenador portátil con pantalla táctil de 13,3 pulgadas, teclado y bisagra. La batería ofrece una autonomía de hasta 12 horas, y funciona con sistema operativo Chrome OS. El modelo más barato cuesta 649 dólares e incorpora 8 GB de RAM y 64 de almacenamiento, aunque dispone de opciones de hasta 16 y 256, respectivamente.

Google también ha presentado sus nuevos Pixel Buds, sus auriculares de botón inalámbricos. Con un precio de 179 dólares y una fecha de lanzamiento en primavera de 2020, han eliminado el absurdo cordón de nylon que unía a los anteriores optando por otro sistema de sujeción a la oreja. Cuentan con el llamado control de sonido adaptativo, que consiste en que el volumen sube o baja automáticamente dependiendo del ruido exterior y el uso de acelerómetros para detectar el habla a través de las vibraciones que produce en nuestra mandíbula para escucharnos aunque estemos en un entorno ruidoso. Disponen de 5 horas de autonomía y estarán disponibles en blanco, naranja, menta y negro.