OnePlus: "En los próximos cinco años habrá un cambio dramático en los móviles"

La historia es conocida: alto cargo de una empresa la abandona para crear la suya propia y termina teniendo mucho más éxito. Pero esta en particular tiene una vuelta de tuerca. A finales de 2013, el ex vicepresidente de Oppo, Pete Lau, se hizo a un lado y junto a Carl Pei, fundaron una nueva compañía: OnePlus. El objetivo principal de ambos era diseñar un teléfono que equilibrara una alta calidad en materiales y prestaciones, con un precio más que competitivo. El concepto, sorprendente en un sector en el que prima el "cuanto más mejor", era crear un máximo de dos modelos por año. Nada más. Lau estaba (y está) convencido que si tienen la posibilidad los usuarios no se conforman con dispositivos de menor calidad, de ahí el lema de OnePlus: Never Settle, Nunca conformarse.

Así, mientras Xiaomi lanza productos por decenas, Huawei al menos 6 modelos por año, Honor otros tantos y Oppo más de lo mismo, OnePlus se mantiene en su estrategia desde hace más de un lustro: dos y nada más que dos (este año han lanzado 4 de forma extraordinaria). Pero hay algo más. La criatura de Lau y Pei es probablemente la única empresa en el sector tecnológico en la que los usuarios tienen un papel fundamental.

"Los usuarios no solo son dueños de nuestros teléfonos, también ayudan a configurarlos –nos confiesa Lau en una entrevista exclusiva en la India, donde se han convertido en líderes del sector–. Nunca seremos diferentes por el simple hecho de ser distintos. Todo lo que se haga debe mejorar la experiencia real del usuario en el día a día. La comunidad está en nuestro ADN y es fundamental para nosotros. Todos los años convocamos personalmente a cientos de usuarios en diferentes países y evaluamos, cara a cara, sus propuestas y ellos evalúan las nuestras. Nos sugieren mejoras y lo hacen directamente a los responsables de implementarlas. La mayoría de nuestras actualizaciones se realizan con los usuarios. Por ejemplo pensamos que ciertas animaciones les gustarían, pero los usuarios nos dijeron que no aportaba nada nuevo ni de valor y las quitamos. Hace unos años nadie podía entender que entráramos en India con un solo producto y con un precio alto para el mercado local. Hoy nos envidian". Y con razón.

En 2012, según un estudio de Counterpoint Reseacrh, la India tenía una población de 1.237 millones de habitantes y 35 millones de usuarios de smartphones. En 2018 la población aumentó a 1.350 millones (cerca de un 10%), pero los propietarios de smartphones pasaron a ser 420 millones, es decir se multiplicaron por 12. Esos 6 años fueron suficientes para que OnePlus pasara de no existir a ocupar el primer puesto en ventas de smartphones (con un 42% del mercado), en los dispositivos de más de 600 euros, por encima de Apple (menos del 10%) y Samsung (un 25%).

Esta visión de mercado convierte a Lau en un interlocutor más que interesante a la hora de preguntarle por los móviles del futuro. Este ingeniero no cumple con el imaginario popular del CEO de una compañía que logró vender, en 22 días, más de un millón de móviles (el modelo 6T) solo en Estados Unidos: no le acompaña un séquito de personas, la entrevista no está dirigida por nadie más que por un traductor y sus respuestas son extensas y meditadas.

Combinación de 5G, IA y archivos en la nube

"Con la transición a los chips de 5 G –nos asegura Lau– llegará una complejidad a un nivel muy diferente. Actualmente la tecnología precisa de dos módulos, el microchip y un módem, para mantener esta conectividad, pero la idea es que esa complejidad, con el tiempo, desaparezca. La densidad de los transistores, su número, se incrementará de acuerdo a los requerimientos de la tecnología. Es difícil mirar cinco años hacia adelante, pero sí habrá un cambio notable y dramático en los próximos años, en tecnología, en 5G y en el impacto que este tendrá en nuestro entorno. De hecho no impactará tanto en un dispositivo, como el móvil, sino en todos los dispositivos, que serán mucho más potentes".

Cuando le pedimos que sea un poco más concreto, se inclina en el sillón y lanza un discurso largo y pausado en chino. El traductor toma notas frenético, respira y responde.

"Los avances en IA han sido tremendos en los últimos años y será algo que influirá mucho –comienza el intérprete–. En 10 años la combinación de 5G, IA y archivos en la nube será lo que configure nuestros dispositivos. Habrá tres fases en este cambio. Hasta 2022 la implementación de 5G propiciará el incremento de la velocidad y los archivos en la nube, ya no habrá tanta diferencia entre muchos dispositivos, porque tener la parte de memoria en nube y tenerla en el móvil será lo mismo. En la segunda fase, de 2023 a 2025-2030, la transición será mayor entre IA y la nube y el 5G será aún mayor. Habrá más dispositivos y todos aprenderán de nuestras costumbres. Aquí llegará una personalización de los dispositivos y anticiparán nuestros deseos. Los móviles no precisarán una memoria física tan grande y se podrá jugar más con el espacio que dejan libre. Luego llegará la tercera fase. La tecnología 5G ya será global, habrá más sensores en todas partes, coches, oficinas, casas y la tecnología móvil será muy personalizable y se podrá controlar desde cualquier lugar. El 5G permitirá que parezca que todo está almacenado en el móvil y la enorme habilidad de aprender de los móviles, gracias a la IA, los convertirá en una herramienta que estará por encima de las comunicaciones".

En 2018 OnePlus se convirtió en una de las primeras cinco marcas en Estados Unidos. Qualcomm, responsable del diseño de los microchips Snapdragon, los eligió como socio principal (y único) en la presentación de su último microchip, en diciembre pasado. Un apoyo notable de una compañía estadounidense a una china. Pero el mercado europeo, aún se le resiste.

El 5G puede facilitar el avance de OnePlus en Europa

Aún así, Lau conserva la calma. "En Europa es diferente – admite este emprendedor – porque ya había un mercado establecido, pero el 5G puede cambiar eso. Y en este sentido, las principales marcas volverán a estar a un mismo nivel. Mientras podamos seguir brindando un buen producto y la experiencia del usuario y comunidad que tenemos ahora, podemos hacernos un lugar importante".

Respecto a los móviles plegables, Lau no apuesta mucho por ellos, al menos ahora. Considera que definitivamente es una tecnología de futuro y con potencial, pero actualmente es inmadura y su uso no es el óptimo. "No hemos hecho planes para un teléfono plegable, porque con la tecnología actual no vemos que podamos darle a los usuarios un valor añadido –afirma–. Las curvas y los lomos de los teléfonos plegables aún distan bastante de ser las ideales".

Lau, es decir OnePlus, tiene las cosas muy claras. Sus teléfonos, en particular el último, el 7T, tiene uno de los mejores procesadores del mercado, su carga rápida está en el podio de las más veloces del sector, su software está muy trabajado y la cámara funciona a la par de sus rivales. Precisamente eso le preguntamos antes de despedirnos: ¿cuál es su competencia? Para esto Pete Lau no precisa traductor. "Nuestra competencia es OnePlus –concluye–. Nos enfoquemos más en lo que debemos mejorar nosotros".

También en Quo