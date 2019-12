El 70% de los ciberataques en España se dirigen a las Pymes

Un comercial de toda la vida hablaría de Wefender como el servicio de las "tres b, bueno, bonito y barato" a lo que tendríamos que añadirle una "s": "Sencillo". Así es Wefender, de Tecteco, la primera solución para dotar de seguridad a las redes de internet inalámbrico WiFi gestionado desde la nube, sin costes de implantación y, sobre todo, muy eficaz y asequible.

Wefender actualmente es el único producto que protege de una vez todos los dispositivos conectados a la red (ordenadores, tablets, smartphones, etc) frente a posibles ciberataques. Un producto muy importante si tenemos en cuenta que el 50% de las pymes mantienen su router con la configuración de fábrica, y de ellos el 75% admite no saber cómo cambiar la contraseña, según Tecteco.

El 50% de las pymes mantienen su router con la configuración de fábrica, y de ellos el 75% admite no saber cómo cambiar la contraseña, según Tecteco

Esta es la solución de seguridad que presentó este jueves en Madrid Tecteco, empresa de seguridad informática. Según el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), el 70% de los ciberataques que se producen en España tienen como objetivo a Pymes, y el sector apunta que el 75% de ellos se cometen a través del router.

Sin embargo, las pymes no están suficientemente concienciadas de su exposición a este riesgo y no adoptan las medidas de seguridad necesarias para protegerse. Las redes WiFi son muy populares por su comodidad y bajo coste, pero no tenerlas securizadas es como si dejáramos la puerta de nuestro negocio permanentemente abierta para que cualquiera pueda llevarse nuestra información más valiosa y los datos más confidenciales", asegura Alfonso Arbaiza, director general de Tecteco.

El 70% de los ciberataques que se producen en España tienen como objetivo a Pymes, y el sector apunta que el 75% de ellos se cometen a través del router

Ante esto, la solución desarrollada por Tecteco viene a resolver todos estos problemas. Por un lado, Wefender es un único dispositivo plug and play que, una vez conectado, permite que el usuario se olvide de todo lo demás, ya que se gestiona de forma remota, en la nube, en modalidad de pago por uso. Por tanto, la implantación es rápida y sencilla. Por otro lado, su coste es asequible para las pequeñas empresas, consistiendo en una cuota mensual de 24,99 euros (IVA incluido), sin desembolsos iniciales.

En esta presentación, el director general de Tecteco, Alfonso Arbaiza, destacaba que "queremos cambiar el paradigma de la seguridad WiFi en los pequeños negocios, y hacer que las pymes y los autónomos puedan tener los mismos niveles de seguridad que las grandes empresas, con máximas garantías de protección, pero a un precio que realmente se puedan permitir, pues creemos que es clave para el proceso de transformación digital del tejido empresarial español", sostiene Arbaiza.

La presentación que puso en marcha Tecteco, fue muy ilustrativa porque asistimos al hackeo en directo de una red wifi sin ningún tipo de problema, lo que dejaba en evidencia la vulnerabilidad de estos sistemas si no cuentan con la seguridad adecuada.