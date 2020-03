Las mejores aplicaciones para viajar de manera más sostenible

Con el cambio climático en boca de todos, tanto gobiernos como empresas y ciudadanos de a pie han empezado a esforzarse por respetar más al medio ambiente en el día a día. Una de las industrias que más contamina es la del turismo, con tanto movimiento de personas y emisiones de co2 en los vuelos. Sin embargo, a todos nos gusta (o necesitamos) viajar, así que cada día van saliendo más aplicaciones para el móvil que nos ayudan a salir al mundo sin hacer daño al planeta. Aquí tienes nuestra selección:

Closca Water App

Esta innovadora app española, ganadora de premios internacionales, te ayuda a mantenerte hidratado sin usar plástico y mientras ganas dinero. La app te muestra más de 200.000 localizaciones en el mundo donde rellenar tu botella de agua, para que nunca más tengas que comprar botellines. Además, si encuentras nuevas fuentes, puedes ganar recompensas. Closca también vende sus propias botellas hechas de materiales sostenibles, para que nunca te falte.

Share Now

La app de origen alemán se ha expandido por toda Europa con su novedoso sistema de car sharing. Con ella no tienes que comprar ni alquilar un coche, ni siquiera cuando estés de viaje, ya que está presente en las principales ciudades del continente. Puedes recoger uno de los coches cerca de donde estés y dejarlo en donde quieras, sin preocuparte por pagar aparcamiento ni seguro. Share Now cuenta con una amplia flota de coches eléctricos que son más respetuosos con el medio ambiente.

Omio

La app de Omio viene de Berlín y ya está presente en toda Europa, Estados Unidos y Canadá. Con ella puedes buscar y comparar tus opciones de viaje vayas donde vayas, y descubrir que en ocasiones, por tiempo y por dinero, compensa tomar un tren o autobús en lugar de un avión. Promoviendo los viajes por tierra y ofreciendo billetes electrónicos que no hace falta imprimir, Omio nos trae una manera más sostenible de viajar. Descarga la app de Omio y recibe notificaciones con cualquier cambio en tu trayecto, como avisos cuando tu parada se acerque.

Go Zero Waste

Otra app española se une a la guerra contra el plástico. Go Zero Waste, de Barcelona, muestra las tiendas a granel o de residuo cero que se encuentren cerca de ti, vayas donde vayas. Así, cuando estés de viaje y necesites hacer la compra, te puedes asegurar de que lo hagas de la manera más sostenible. Sus fundadores quieren hacer más fácil la vida sin plástico y pretenden eliminar las excusas del tiempo o de no conocer la ciudad que vayas a visitar. La mejor forma de crear hábitos sostenibles, dentro y fuera de tu localidad.

Kiwi

Esta app de viajes checa se especializa en encontrar las mejores conexiones de vuelos para ahorrar lo máximo posible. Si no vives en Madrid o Barcelona y tienes que hacer escalas para viajar, ¿por qué no hacerlas en otras ciudades, como Valencia, Milán o Palma de Mallorca? Haz un alto en el camino con Kiwi y lleva tus billetes y toda la información de tu viaje en la app, sin necesidad de imprimir. Además, Kiwi tiene un compromiso con el medio ambiente y dona parte de sus beneficios a asociaciones dedicadas al ecologismo y otras causas solidarias.