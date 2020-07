Skrill, la plataforma ideal para comprar y vender bitcoin

Skrill, una de las empresas más interesantes a la hora de comprar y vender bitcoins -y otras criptomonedas- lleva operando desde el año 2001, y aunque los usuarios iniciales la conocían como Moneybookers desde el año 2010 su nombre es Skrill, y desde el 2015 también forma parte del Grupo Paysafe, matriz de otras importantes empresas relacionadas con las finanzas online.

Ya desde los tiempos en que se llamaba Moneybookers Skrill permitió mantener, recibir y enviar fondos en varias decenas de monedas fíat distintas, convirtiéndose en una de las plataformas de transferencia de divisas más importantes y experimentadas del mundo -compitiendo de tú a tú con PayPal- y ofreciendo asimismo un servicio de pagos en línea segura en gran variedad de entornos online como marketplaces como eBay, o tiendas online de videojuegos como Steam, por poner tan solo un par de ejemplos.

En el año 2018 desde Skrill decidieron ampliar el ámbito de sus actividades y ofrecer también a sus clientes la posibilidad de comprar, vender y custodiar criptomonedas como bitcoin, ethereum o litecoin -entre otras - con la misma cuenta que abrimos para realizar el resto de nuestras operaciones.

Comprar bitcoin con Skrill

Skrill es una de las plataformas más recomendables para comprar y vender bitcoin, y están orgullosos de ello. La plataforma es amigable con el usuario y el proceso de autenticación para empezar a comprar bitcoin es rápido, sencillo y se puede realizar desde la propia aplicación con nuestro móvil, aunque para comenzar solo necesitaremos proporcionar una dirección de correo electrónico y el número de una tarjeta bancaria.

Una vez abierta nuestra cuenta con Skrill debemos depositar algo de moneda fíat en ella -como ya hemos dicho admite muchas divisas distintas, entre las cuales por supuesto se encuentra el euro- mediante los medios usuales; ingreso bancario, mediante nuestra tarjeta de crédito/débito, etcétera. Skrill es una de las plataformas que más medios de pago admite y por lo tanto este proceso es igual de sencillo que el resto de la operativa.

Después tan solo debemos seguir los siguientes pasos; ir al apartado de criptomonedas, pulsar el botón "exchange now", seleccionar la cantidad de bitcoin que queremos comprar, y si disponemos del saldo suficiente terminar la operación y listo, ya poseemos bitcoin entre nuestros activos y podremos beneficiarnos cuando suba.

Más opciones de compraventa para mejorar la experiencia

¿Qué más puede ofrecernos una plataforma puntera como es Skrill para hacer más provechosa la experiencia? Pues para empezar, podemos automatizar parte de nuestra operativa, fijando los precios a los que queremos que la plataforma compre o venda criptomonedas para nosotros y en qué cantidad. Para que sean conscientes de la importancia de que Skrill nos ofrezca esta opción tengan en cuenta que las criptomonedas son extremadamente volátiles, y por lo tanto no es extraño que durante los periodos en los que no estábamos conectados la criptomoneda haya alcanzado un valor atractivo de compra o de venta que sin la opción de operativa automatizada no podremos aprovechar.

También se pueden encargar por nosotros de realizar adquisiciones periódicas de las criptomonedas que deseemos, opción muy recomendable para aquellos que confíen en la revalorización de este mercado y que quieran realizar inversiones de capital cada cierto tiempo sin tener que andar pendientes de ello, de esta forma veremos cómo nuestra cartera de criptomonedas va creciendo con el tiempo a la velocidad y en la cantidad que nosotros mismos deseemos.

Por qué es importante crear una reserva de valor comprando bitcoin en Skrill

Poseer una cartera de bitcoin no solo nos servirá como forma de ahorro e inversión, ya que cada vez más establecimientos admiten el pago en criptomonedas, y por lo tanto poseyendo criptomonedas en nuestra cuenta de Skrill podremos ahorrar las costosas comisiones de intercambio de divisas en nuestros viajes, simplemente utilizaremos nuestras criptomonedas para pagar aquello que necesitemos.

Además bitcoin, y el resto de criptomonedas en general, son objeto de análisis de muchos economistas y no es difícil encontrar toda la información necesaria sobre ellas en la red, sin olvidar que en la propia plataforma de Skrill podremos convertir bitcoin de nuevo en líquido igual de fácil que la hemos comprado si necesitamos el dinero, es más sencillo de vender que muchos otros productos financieros.