El teletrabajo pone en jaque las ciberseguridad de las empresas

La crisis del coronavirus ha traído una serie de cambios sociales que han transformado la forma que tienen los españoles de relacionarse con la tecnología, cada vez más presente en nuestras vidas. Para analizar esta situación y conocer las nuevas amenazas que presenta este nuevo escenario, en el marco del Proyecto Educa En Redes que abandera Tecteco en esRadio, el programa Es la noche de Dieter invitaba el pasado 1 de octubre a dos representantes de la empresa de ciberseguridad Tecteco: Alfonso Arbiza, su director General, y Rafael Cerrato, Analista de Ciberseguridad de la compañía.

Una de las cuestiones tratadas en la tertulia es la relativa a la implantación de la app Radar Covid, impulsada por el Gobierno para el rastreo de casos de coronavirus.

En este sentido, los expertos invitados afirmaron que "su uso no está generalizado, ni cerca de ello." Alfonso Arbaiza recalcó los problemas a la hora de explicar a la ciudadanía el uso y utilidad de la aplicación: "me la instalé y acabé borrándola porque no servía para nada". Asimismo, insistió en problemas relativos a la falta de la transparencia: "el código se liberó hace apenas unas semanas, pero solo el de la última versión". En este sentido, incidieron en la idea de que, si desde el principio se hubieran dado datos transparentes y se hubiera liberado el código para comprobar su seguridad, la mayoría de ciudadanos habrían generalizado su uso.

Los expertos explicaron que "si te instalas la app y no dices que has sido positivo, no vale para nada". En este sentido, afirman que, en las pruebas efectuadas en la La Gomera, el 39% de los positivos no lo comunicó a través de la aplicación.

Seguridad ante el teletrabajo

Otros de los aspectos que comentaron los expertos fue el de la seguridad informática aplicada al teletrabajo. Aseguran que los casos de ataques en teletrabajo se han multiplicado por 40 desde febrero a abril. "Se lo estamos poniendo muy fácil a los hackers. Hay mayor nivel de exposición al no contar con los sistemas de protección que brindan las oficinas".

En este sentido, destacan que empieza a haber concienciación en las grandes empresas, pero no en las pymes ni familias. "España sigue a por uvas, hasta que nos encontremos con un problema dramático".