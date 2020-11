Se multiplican los ataques informáticos: la importancia de la ciberseguridad

La cuestión de la ciberseguridad es uno de los elementos que cobrará más importancia en los próximos años. Con la acelerada transición a un mundo cada vez más interconectado y el crecimiento del teletrabajo, los gobiernos, empresas y ciudadanos particulares estamos cada vez más expuestos a internet, pero también a las amenazas que surgen este nuevo mundo digital.

Con el fin de conocer mejor estas amenazas, y en el marco del Proyecto Educa En Redes que abandera Tecteco en esRadio, el programa Es la noche de Dieter invitaba el pasado 11 de noviembre a dos representantes de la empresa de ciberseguridad Tecteco: Alfonso Arbiza, su director General, y Rafael Cerrato, analista de Ciberseguridad de la compañía.

Arbiza aprovechó para llamar la atención sobre una de las cuestiones de actualidad relativas a la ciberseguridad, que ha sido el masivo ataque informático producido sobre numerosas empresas del sector de los seguros, llegando a paralizar durante días la actividad de compañías como SegurCaixa Adeslas o Mapfre, que fue la primera en reconocer el problema. A este respecto, el directivo destacó la importancia de que las empresas reconozcan los ataques y no los oculten.

Este ataque, según explica Rafael Cerrato, fue realizado mediante un programa ramsonware, una especie de virus que niega el acceso a archivos o equipos, y pide un rescate a cambio de devolver el acceso a dichos sistemas. Un sistema de ataque que resulta, decía Cerrato, muy barato para los delincuentes y que, por ese motivo, se ha vuelto muy popular.

La situación se agrava en el contexto actual, decía Arbaiza, debido a la generalización del teletrabajo, ya que la estructura productiva de las compañías se paralizaría por tener que paralizar los sistemas para "limpiar" y reiniciar. Recordaba el Director General de Tecteco, que la Interpol está advirtiendo ya que los ataques informáticos se han disparado con el teletrabajo.

Si no se ha podido evitar el secuestro de datos, Rafael Cerrato ha dado como primer consejo "no pagar" porque "estás tratando con delincuentes y nadie te garantiza que te vayan a devolver los datos". En segundo lugar, buscar ayuda, porque lo que es necesario tener para evitar estos problemas es tener tus redes seguras y, para este caso particular, contar con copias de seguridad.

Y como elemento de seguridad para evitar este y otros tipos de ataques hay que tratar, decía Arbaiza, de dotar a los sistemas que tenemos en casa y en las empresas de distintas capas de seguridad. en este sentido una de las más efectivas y económicas es el dispositivo wefender, que permite blindar las redes wifi de ataques externos al permitir únicamente la conexión a esa red de los dispositivos que el propietario selecciona. Son muchas las grandes empresas que ya cuentan con wefender para proteger sus sistemas y para que sus trabajadores que desarrollan ahora su actividad desde el domicilio no abran brechas de seguridad en las compañías.