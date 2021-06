Las ventajas de una conexión VPN

El componente online ha experimentado una importante penetración en la sociedad a lo largo del último años. Si bien la herramienta de Internet estaba generalizada y formaba parte del día a día de la mayoría de ciudadanos, esta tendencia se ha reforzado, especialmente en el ámbito laboral. El trabajo se queda en casa y esta situación ha traído nuevas relaciones con conceptos informáticos. Los usuarios buscan vpn qué es y otros conceptos ligados a la seguridad para

conocer mejor sus posibilidades a la hora de conectarse a la red laboral desde cualquier lugar.



¿Qué es una VPN?



La VPN es una red privada virtual en la que es posible trabajar conectado a Internet, bajo una serie de parámetros de confidencialidad y seguridad con los que, el usuario garantiza la protección de sus datos e información. Es un espacio donde los usuarios conectados comparten información y documentos de forma segura. En la definición vpn es clave el aspecto virtual, porque si bien hasta ahora los programas de protección informática han sido habituales en redes locales, conseguir esta garantía cuando hay una conexión a Internet no era tan fácil. Ahora esta seguridad es posible gracias a los servidores vpn. La importancia de esta herramienta es que crea redes privadas entre usuarios, sin necesidad de que ambos estén conectados en una red local, como ocurría antes. Cada uno desde un punto diferente, aunque haya miles de kilómetros de distancia, está conectado a dicha red compartida. Una conexión que no sería posible sin la correspondiente protección, que es otro de los puntos clave de las VPN.



Funciones de la VPN



Para entender el significado VPN hay que hacer mención a estas palabras: Virtual Private Network, que en español significa red privada virtual. Los clientes vpn acceden a ella y pueden compartir datos de forma segura. Es un espacio idóneo para trabajar de forma conjunta con otros compañeros del trabajo, entre otras funciones. Si cada trabajador está ubicado en un sitio diferente, y en algunos casos en su hogar, es necesario disponer de un servidor privado a través del cual es posible hacer transferencias de datos relacionados con la empresa. Todo este proceso se lleva a cabo bajo importantes protocolos de seguridad que garantizan la máxima confidencialidad gracias a los altos niveles de protección vpn; evitando así que terceros usuarios accedan al material. Mediante una conexión vpn, los mensajes se encriptan y la información llega de forma oculta, solo visible para aquellos ordenadores o teléfonos móviles que tienen la correspondiente autorización. Es una herramienta muy útil para acceder a todas las posibilidades que ofrece Internet de una forma segura.



Ventajas de una VPN



¿Qué es y para qué sirve una VPN? Es una cuestión que muchos usuarios se plantean. Un valor añadido a la red VPN es el hecho de que no solo es útil bajo un contexto laboral. Fuera de él, a nivel doméstico, también resulta de mucha utilidad debido a que la exposición a riesgos es más grande de lo que parece aparentemente. Las redes Wifi son un ejemplo de ello. La mayoría de ciudadanos se conectan, cuando pueden, a conexiones de Internet públicas o a aquellas que proveen espacios como restaurantes o comercios. Los expertos en hackeo pueden robar datos de aquellos dispositivos conectados a estas redes públicas. Esto se evita si se dispone de una conexión vpn Android, que cuenta con mecanismos de protección ante los intentos de entrada de hackers.

No es el único caso. Hay países donde, lamentablemente, la libertad de expresión está limitada. Tenemos la referencia reciente del bloguero de Bielorrusia que ha sido detenido, después de que el gobierno decidiera secuestrar un avión de Ryanair que volaba su territorio, con el ciudadano en su interior. El servicio vpn incluye la ocultación de la dirección desde donde, por ejemplo, se publican mensajes. Es habitual, en China, que muchos ciudadanos extranjeros tengan que conectarse a servidores de otros países para poder acceder a información o plataformas censuradas en dicho país. Esta protección de la privacidad a través de un servidor vpn es también, en ocasiones, necesaria en países democráticos. Empresas utilizan los datos de navegación para realizar sus algoritmos y cargar de publicidad a usuario de redes sociales; una situación que se evita si se dispone de la herramienta adecuada.

A nivel de usuario, fuera también del contexto laboral, usar una VPN resulta útil desde el punto de vista de ocio. Hay contenido bloqueado en determinadas zonas geográficas debido, principalmente, a cuestiones de derechos televisivos. ¿Has intentado ver los goles de un partido y te lo impiden por tu posición geográfica? Pues este obstáculo se salta con una conexión vpn. La encriptación de los datos privados o la disponibilidad de un mayor ancho de banda también se consigue cuando un usuario decide activar vpn. En este punto se pueden incluir las descargas de contenido, que algunas plataformas tratan de bloquear a toda costa. Mediante este sistema es posible saltar dicho obstáculo y disfrutar al máximo de la oferta online.

Si eres comprador habitual, esto te interesa. Como se cita previamente, la respuesta a qué es una VPN y para qué sirve no se refiere únicamente al mundo laboral. A nivel privado, esta herramienta resulta muy interesante y puede permitir un ahorro. Sí, ahorrar dinero. Las empresas utilizan los datos referidos a búsquedas en Internet, ubicaciones o navegación para ajustar su oferta a una serie de condiciones. Esto tiene una vertiente positiva para el consumidor, pero también negativa. Pueden subir los precios. Los países del norte de Europa tienen más poder adquisitivo que los del sur, por ejemplo. La búsqueda del mismo producto en uno u otro país puede tener un resultado diferente en cuanto al precio. Activar una VPN en el dispositivo que solemos utilizar para realizar compras online puede ser una buena idea y, quizá supone una reducción en el gasto. Por otro lado, y desde el punto de vista más técnico, instalar una VPN también impide la realización de ataques que pueden ralentizar la conexión. Este aspecto es especialmente importante para los gamers, aquellos usuarios de videojuegos, cuyos resultados pueden verse notablemente alterados negativamente si no están protegidos ante este riesgo.

Respecto a las cuestiones técnicas de las ventajas de la vVPN, cabe destacar varias. Por un lado, funciona en todo tipo de aplicaciones; lo que facilita notablemente la navegación. Es una herramienta utilizada por disidentes para proteger su identidad respecto a regímenes dictatoriales. Su proceso de conexión y desconexión se realiza muy fácilmente, incluso se puede automatizar, por lo que el usuario tiene la garantía de que se encuentra protegido en todo momento. Las redes vpn ofrecen, además, un punto extra de seguridad en los puntos de acceso Wifi, donde se pueden producir hackeos con relativa facilidad. El Internet público y gratuito es positivo, pero tiene ciertos riesgos ante los cuales, es recomendable protegerse. Esta protección también se consigue en relación al proveedor de Internet. Éste tiene acceso al contenido que se accede desde los dispositivos conectados a su red, un hecho que se evita si se activa una VPN.

Cómo usar una VPN

Otra de las ventajas de una VPN privada es su fácil configuración. Si bien es un mecanismo de seguridad informática que tiene una cierta complejidad en algunos aspectos, las empresas del sector han facilitado el proceso gracias al diseño de aplicaciones intuitivas y adaptadas a todo tipo de clientes vpn. La pregunta ¿qué es una vpn y cómo se configura? tiene fácil respuesta. El primer paso para instalar vpn es la descarga de la aplicación correspondiente, ya sea en ordenador, teléfono móvil o tablet. Es imprescindible registrarse en la plataforma con la que se ha contratado el servicio vpn, aportando una información que será necesaria cada vez que se produzca un inicio de sesión. Una vez el usuario está dentro de la aplicación, con sus credenciales, solo hay que confirmar la activación del producto y empezar a utilizar las redes vpn.

Cuando la VPN está activada, todos los movimientos que se realicen con el dispositivo se producen bajo un encriptado de seguridad que garantizan la absoluta confidencialidad. Es imprescindible activar la VPN cada vez que el usuario quiera estar protegido, ya que, si no se produce dicha activación, el programa no está trabajando aunque la aplicación esté instalada. El programa trata siempre de facilitar este proceso al usuario, por lo que es posible automatizar la conexión, de manera que la vpn se activa automáticamente cuando el dispositivo se enciende.

La pregunta acerca de qué es una VPN en informática tiene varias respuestas, si bien la más evidente hace hincapié en la encriptación de datos. El funcionamiento es más sencillo de lo que, a priori, puede parecer. Eso no resta la alta capacidad del producto, completamente inexpugnable. El servidor vpn crea un túnel cifrado por el que pasan todos los datos que se envían y reciben en Internet. Este cifrado significa la encriptación del mensaje, de manera que si alguien externo accediera a él, no lo entendería en ningún caso. Una vez los datos han llegado al servidor vpn, a donde solo tienen acceso los usuarios registrados, estos datos se muestran ya en su formato original. Es un proceso informático que garantiza una alta protección.

Conclusiones y recomendaciones

El servicio vpn tiene importantes ventajas que no pueden despreciarse. Si bien inicialmente puede parecer que es una herramienta úitl en el entorno laboral o para aquellos usuarios que "ocultan" algo, ésta es una conclusión sesgada y limitada. La VPN tiene funciones muy positivas para ciudadanos convencionales, que ven películas en Netflix o juegan a videojuegos. Todos ellos están expuestos a los procesos de seguimiento por parte de proveedores y empresas, que utilizan estos datos en su propio beneficio. Si comes en un restaurante, Google te pide después que dejes una opinión. Si quieres ver una retransmisión deportiva, este deseo puede ser denegado por cuestiones de derechos. Son

solo dos ejemplos de las múltiples situaciones negativas a las que el usuario, con el simple hecho de buscar el contenido que le gusta, debe enfrentarse.

Las posibilidades de redes vpn con muy amplias y responden a las diferentes necesidades de cada usuario. Es evidente que no tiene la misma necesidad aquel que trabaja desde casa y está conectado continuamente a Internet a quien utiliza Internet únicamente para visualizar contenido en Youtube. En cualquier caso, tener acceso a esta plataforma multiplica la confidencialidad y privacidad. Teniendo en cuenta que muchos ciudadanos viven continuamente conectados a su teléfono móvil, la simple acción de conectar vpn Android puede cambiar radicalmente la vida. Y es que evita, entre otros aspectos, la captación de la ubicación, por lo que ya no llegarán mensajes molestos al teléfono móvil. Es solo un ejemplo de cómo una conexión vpn en el Smartphone puede ayudar a vivir mejor. Hay una serie de cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de buscar una VPN. La variedad de precios es significativa, incluso hay algunas VPN gratuitas, pero no ofrecen el rendimiento óptimo. En cualquier caso, es posible encontrar una conexión acorde a precio muy competitivo. El pago es mensual y por 10 euros al mes es posible encontrar un servidor fiable y de garantías. Mayor velocidad y niveles de seguridad aumentados implica un gasto más alto, si bien resulta sencillo encontrar un servidor óptimo sin la obligación de realizar un gran desembolso.

Otro punto relevante es la adaptación que el dispositivo conectado debe llevar a cabo, con respecto a este nuevo proceso de seguridad. Hay que tener paciencia. La velocidad de la conexión a Internet puede resentirse, especialmente en las primeras conexiones, si bien es un cambio que no afecta a la capacidad del trabajo. El sistema no es infalible, sobre todo en lo referido a la ubicación. No se trata de que el protocolo de seguridad pueda fallar, sino de que existe una tecnología cada vez más desarrollada que puede sortear este protocolo de seguridad. La conexión vpn, además, no garantiza un total anonimato. No obstante, es un punto favorable, ya que evita la impunidad de aquellos que cometan delitos virtuales o realicen faltas de respeto por Internet, ya que serán encontrados.