Consejos para encontrar los mejores productos cuando compras online

La compra online es un hábito que ha ganado presencia de forma notable en el día a día de los ciudadanos, lo que ha generado un amplio mercado de productos en la red, accesibles para todo tipo de públicos. Encontrar los mejores no es siempre tarea fácil y requiere seguir una serie de pautas que facilitan dicha búsqueda. Para ello, hablamos con Mario el creador de la web de comparativas ComprarLasMejores.com que nos da su opinión el respecto. "Para mi las claves a la hora de comprar un producto y en la que muchos de nuestros usuarios se fijan cuando acuden a nuestra web son: que el precio del producto sea lo más competitivo posible, que el envío del producto sea rápido y su devolución fácil si no es lo que buscan y por último que otros compradores hayan valorado positivamente el producto con anterioridad para evitar sorpresas".

Así es. Como indica el ceo de uno de los portales de compra venta online más reconocidos, son muchos los factores que influyen en el objetivo de realizar la mejor compra. Todos ellos implican un proceso de búsqueda y comparación; y plataformas como la de Mario destacan por su capacidad para concentrar ambos procesos y ofrecer al público la mejor oferta en un amplio número de sectores.

En dicha comparativa destaca por encima del resto el precio. Y es que el mismo producto, con características similares, puede presentar un coste diferente entre una tienda y otra; incluso la diferencia puede ser considerable. Los motivos de los distintos precios pueden responder a cuestiones logísticas y de distribución de las empresas; y no necesariamente tienen que ir ligados a la calidad, que en algunos casos también es un factor diferenciador. La recomendación es no decidirse por el primer modelo visto en la red, ya que posiblemente no sea ni el mejor ni el más económico. Internet es un mercado abierto, global y gigante; por lo que la búsqueda de un producto concreto resulta relativamente sencilla. Cuando se conoce el nombre y modelo, esta función es más fácil si cabe. Así que la mejor elección es realizar una comparativa entre diferentes plataformas hasta encontrar con aquella que presenta la mejor relación entre calidad y precio.

Una de las características del comercio electrónico que lo diferencia con respecto al modelo tradicional es el envío. Todas las compras realizadas por Internet tienen después un proceso de embalaje y envío a la dirección seleccionada. Y este es un punto fundamental en la calidad de la compra. Incluso se tiene en cuenta en la plataforma Comprar Las Mejores, que puede comparar con webs de comparativas similares. Es recomendable garantizar que el envío llegará en un periodo definido y que, si no se cumplen las fechas, hay margen y posibilidad para iniciar una reclamación. Los portales de venta online que no definen expresamente cuándo llegará el producto exponen a muchos riesgos, ya que pierden confianza por parte del comprador a la vez que no garantizan la llegada del producto. Hay, en España, empresas especializadas en envíos de productos adquiridos por Internet; y la mayoría de tiendas cuentan con el soporte de alguna de ellas. Si cuando realizas la compra aparece el nombre de la compañía encargada del envío y los tiempos de entrega, la seguridad y confianza están garantizadas.

El servicio post-venta

A diferencia de un comercio tradicional, donde una devolución de un producto por preferencia del comprador o porque no cumple con las condiciones se realiza de forma relativamente sencilla; en el mundo online este proceso es más largo. Las tiendas que han puesto el foco en el servicio post-venta se han ganado la confianza de los clientes. Si la valoración de la adquisición de un producto y la llegada del mismo tiene un valor muy importante; la respuesta de la empresa una vez se ha realizado la compra; adquiere una mayor importancia. El cliente estará doblemente satisfecho si la empresa ofrece una respuesta rápida y una solución a su problema. Por ello, es preferible comprar en comercios que garanticen un adecuado servicio de devolución y de corrección de incidencias. Los sitios web que hacen hincapié en esta situación también se preocupan por gritarlo a los cuatro vientos, para que los usuarios conozcan su funcionamiento. Así que tómate tu tiempo a la hora de conocer cómo responderá la tienda ante cualquier imprevisto.

La valoración de otros es clave

El boca a boca también existe en Internet gracias a los numerosos y abiertos canales de opinión de los que disponen los usuarios para expresar sus experiencias. En el sector del comercio electrónico, la valoración es otros usuarios es fundamental para conocer mejor los detalles de la compra que estamos realizando. Ya sea a través de Google, redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram o en la propia tienda online, que habilita a los compradores la oportunidad de dar su opinión. Merece la pena invertir tiempo en leer opiniones y valoraciones de otros usuarios que ya han comprado el producto que estamos buscando.

