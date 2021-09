Consejos y aplicaciones para desconectar del trabajo

El trabajo absorbe muchas horas del día y la vida no es solamente vivir para trabajar, por ello es necesario que una vez terminada la jornada laboral sepamos desconectar de alguna manera y tengamos un buen hábito para hacerlo.

Un día tiene 24 horas y debemos aprender a disfrutar las horas de ocio y a desconectar del trabajo, si el jefe te manda un mail a las doce de la noche seguramente puede esperar unas horas para que lo leas y lleves a cabo la tarea que te pide. Desde Libertad Digital te presentamos algunas aplicaciones para el móvil o tablet y algunos consejos que pueden venir bien a la hora de una desconexión del trabajo, tanto en el día a día como en fin de semana o vacaciones.

La desconexión laboral parece, a priori, algo sencillo de cumplir pero un 30% de los españoles no consigue desconectar del trabajo, especialmente durante las vacaciones, porque son incapaces de desvincularse mentalmente. Algunas veces la causa es que se utiliza el mismo teléfono móvil para la vida personal y para el trabajo, lo cual no ayuda a desconectar al 100%. Dejar el móvil en casa durante los días de vacaciones no siempre es posible y podría incluso ser contraproducente y llegar a generar ansiedad si tenemos cierta dependencia. Pero algo que sí podemos hacer: borrar de nuestro smartphone todo lo relativo al trabajo.

Algunas aplicaciones para relajarnos y desconectar

Forest

Es una aplicación de uso sencillo ya que nosotros mismos decidimos cuánto tiempo queremos pasar sin abandonar la aplicación. Fijamos una franja de tiempo durante el cual el árbol crecerá sano y, si cogemos el móvil antes de tiempo, el árbol muere. Y, lo mejor de esta app, es que podemos apagar la pantalla del móvil para evitar tentaciones de mirarlo.

Cuanto más tiempo se pase sin utilizar el móvil más árboles habrá plantados en el bosque y más grande será, también cuantos más árboles se planten más monedas se recaudan. Esas monedas las puedes invertir en comprar nuevas especies de árboles virtuales para personalizar tu bosque. ¿Dónde esta la gracia? En que si fallas y usas otra aplicación, en el bosque aparecerán los árboles muertos, dejando ahí para el recuerdo que esa vez no fuiste capaz de concentrarte.

Prune

Es una aplicación similar a Forest salvo que en este caso consiste en cultivar un bonsái. Hay que cuidarlo para que broten flores, a consecuencia de la luz solar o de la poda de ramas. En cada uno de los niveles el reto es mayor y la imagen se acompaña de música relajante.

TED

La plataforma donde puedes ver las conferencias inspiradoras, las famosas charlas TED, ahora en cualquier dispositivo móvil y en más de 20 idiomas. La plataforma ha sido creada por una organización sin ánimo de lucro que ahora permite transportar cada vídeo a dondequiera que se esté.

Quality Time

Esta aplicación está diseñada no solamente para aquellas personas que no saben desconectar del trabajo sino también para aquellas que les cuesta desconectar del teléfono móvil. La aplicación funciona desde otro dispositivo y controla el rendimiento de cada aparato y el uso digital que se realiza con él. De esta forma, es posible conocer la línea del tiempo de nuestros hábitos y el tiempo que dedicamos a cada tarea desde la mañana a la noche.

Tayasui Color

Esta es una de las tantas aplicaciones que existen, tanto para Apple como para Android, donde se puede dibujar y colorear. De hecho, esta solamente está disponible para Iphone e Ipad, supone una experiencia diferente que acerca las bondades de colorear, con sonidos incluidos, a todos los públicos. Con mandalas y siluetas animales, esta aplicación cuenta con diversas herramientas y lápices con los que podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad.

3 minute mindfulness

La meditación es una de las técnicas más extendidas para desconectar y dejar los problemas del día a día a un lado. Con ‘3 minute mindfullness’ – tres minutos de plena atención- podemos practicar sencillos ejercicios con los que evadirse mientras controlamos paso a paso nuestra respiración. Al igual que aplicaciones de colorear también hay cientos o miles de aplicaciones de técnicas de relajación, mindfulness y demás, pero esta es especial ya que son tan solo 3 minutos de atención plena.