¿Por qué se han caído WhatsApp y las redes de Zuckerberg?

WhatsApp, Facebook e Instagram han sufrido este lunes caídas generalizadas en varias partes del mundo. Los usuarios de países como Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia o Grecia dejaron de poder comunicarse a través las aplicaciones de Mark Zuckerberg. El servicio ha estado interrumpido durante alrededor de siete horas. Un corte bastante más largo del que nos tienen acostumbrados. El motivo: un fallo en el DNS.

Así lo cree el director de Tecnología de Transparent Edge Services, Diego Suárez. El sistema de dominios DNS es el encargado de traducir los nombres de dominio a las direcciones de IP y "sin estos registros, los navegadores y apps no saben encontrar los servidores que entregan el contenido de las redes sociales", ha explicado a través de un comunicado.

No obstante, el experto cree que el problema podría ser aún mayor y que este fallo podría ser consecuencia de otro más importante. En su opinión, "es el culpable directo de que las apps y webs del gigante estadounidense no funcionasen" pero "esta vez el DNS es la consecuencia y no la causa". Suárez apunta a que el origen está "en el enrutamiento BGP".

Qué es el BGP

Se trata del sistema postal de Internet. "Es un protocolo mediante el cual los routers de los proveedores de Internet saben cómo enviar los paquetes de red", explica Suárez. Y es que "sobre las 17:50 hora española, Facebook retiró sus rutas del sistema de anuncios BGP, sacándose así a sí mismos de Internet. Esto provocó que los propios servidores DNS de Facebook, que traducen los nombres de dominio a direcciones IP, fuesen inaccesibles a todo el resto de la red, con la consiguiente caída de todos sus servicios".

De momento, se desconocen las causas de este movimiento. Pero Suárez apunta a que hay dos motivos posibles: "Que haya ocurrido un ciberataque sobre el sistema autónomo de Facebook, encargado de mantener estas rutas" o bien que se haya producido "un fallo de configuración que haya causado un efecto dominó".

Los hechos nos invitan a una reflexión, e incluso a la especulación, porque podrían haber servido de simulacro. Según señala el experto, si Facebook decidiera un día retirar su negocio de Internet, "este es el camino que debería seguir".

Las consecuencias del fallo

Sin duda, la primera consecuencia directa de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp ha sido el aumento de flujo en otras aplicaciones o redes sociales. Es el caso de Twitter, en la que Whatsapp ha sido Trending Topic. Acumulaba más de medio millón de menciones en menos de una hora.

Por otra parte, podemos hablar de perjuicios económicos para Mark Zuckerberg. La fortuna del consejero delegado de Facebook se ha visto reducida este lunes en unos 5.900 millones de dólares, tras una mala sesión en Wall Street. La compañía ya había empezado mal la sesión bursátil por las filtraciones de documentos internos. Arrancó en rojo y así terminó.

De hecho, los analistas apuntan a los problemas de Facebook como uno de los culpables de que Wall Street cerrara en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajara un 0,94 %. Una jornada negativa para el sector tecnológico en la que también influyó la subida del interés de la deuda pública.