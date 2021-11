5 libros para entender la inteligencia artificial

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA), la ciencia computacional de datos y el machine learning fue abriendo un fértil campo de investigación, y como no, de publicaciones y autores que han escrito y editado libros de inteligencia artificial . Su aplicación al mundo de las organizaciones, empresas y negocios nos obliga hoy a entender esta área de conocimiento, más allá del rol de trabajo o sector de la industria a la que pertenezcamos.

Si bien hay varias definiciones de inteligencia artificial (IA) que han surgido en las últimas décadas, John McCarthy , reconocido informático por sus contribuciones en el campo de la IA, acuñó la siguiente : "Es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes. Está relacionado con la tarea de usar computadoras para comprender la inteligencia humana, que no se limitan a métodos que son biológicamente observables"

Sin embargo, Stuart Russell y Peter Norvig luego procedieron a publicar, Inteligencia artificial: un enfoque moderno , convirtiéndose en uno de los libros de texto líderes en el estudio de la IA. En él, profundizan sobre los cuatro posibles objetivos o definiciones de IA, que diferencian los sistemas informáticos en base a la racionalidad y el pensamiento frente a la actuación:

Dentro del enfoque humano, los sistemas que piensan como humanos y actúan como humanos. Y dentro del enfoque ideal, los sistemas que piensan racionalmente y los que actúan racionalmente.

Veamos ahora algunos de los libros reconocidos sobre el campo de la IA, algunos de mucha actualidad, y otros clásicos infaltables en el acervo intelectual de los innovadores.

1) La singularidad está cerca

Raymond Kurzweil

Olvidemos los coches voladores, los robots, las ciudades en órbita y otras cosas futuristas que nos ofrecen dibujos animados como The Jetsons. El futuro imaginado por Ray Kurzweil y retratado en su libro, "The Singularity is Near", es mucho más intelectualmente apetitoso e infinitamente más impresionante. La tesis de Ray Kurzweil es que el progreso exponencial en los campos de la genética, la nanotecnología y la robótica (GNR) combinado con avances inspiradores en el campo de la neurociencia, la exploración espacial y la computación cuántica marcará el comienzo de una era que revolucionará nuestra comprensión de lo que significa ser un humano. La singularidad tecnológica de la que habla este destacado autor (dieciocho doctorados honorarios; miembro senior del Design Futures Council ; y miembro de la Junta Asesora Científica del Ejército de EE. UU) es un punto en el futuro en el que las tecnologías en crecimiento exponencial marcarán el comienzo de una era de inteligencia superior a la humana y una fusión cada vez mayor entre la inteligencia biológica y la artificial.

2. Superpotencias de la inteligencia artificial: China, Silicon Valley y el Nuevo Orden Mundial.

Kai-Fu Lee

Dr. Lee Kai-Fu , ex presidente de Google China, comparte en este libro sus pensamientos sobre las cuatro oleadas de inteligencia artificial (IA) y cómo la IA estará en todos los aspectos de nuestras vidas en la próxima década. Lee también habla sobre cómo la IA será diferente de las revoluciones tecnológicas anteriores, donde será más rápida y estará impulsada no por una superpotencia, sino por dos: Estados Unidos y China. Respaldado por el profundo conocimiento tecnológico del autor y la diversa experiencia profesional que abarca ambos lados del Pacífico, este libro ofrece una perspectiva única sobre la interacción entre los EE. UU. y China en la era de la IA,y cómo se desarrollará el nuevo orden mundial. Es un libro con un jugoso sesgo geopolítico de actualidad, ya que el autor introduce el juego de poder de la IA entre Estados Unidos y China. El autor afirma que China será el vencedor debido a una comprensión más profunda de cómo implementar tecnologías de inteligencia artificial, en lugar de simplemente desarrollarlas. Sin embargo, el libro no trata solo de Estados Unidos contra China y contempla una lucha aún más grande: humanos contra IA.

3. Superinteligencia: Caminos, Peligros, Estrategias.

Nick Bostrom.

Es un libro de complejidad alta pero de trama argumental sólida y atrapante. Nick Bostrom, argumenta que la IA promete un mundo más seguro, rico e inteligente, pero quizá la humanidad no sea capaz de materializar la promesa de la IA. El libro plantea la tesis de que si la inteligencia artificial llegase a superar las facultades y habilidades intelectuales de las personas, el mundo sería protagonista de una explosión de dotes que dejaría atrás a las mentes más brillantes. Según más analiza Bostrom los preconceptos sobre la IA, más pensará que la humanidad carece de los recursos y de la imaginación para mudar de un mundo liderado por la gente, a un mundo en que algún elemento superinteligente podría amenazar o dominar. Un libro informado y denso, con múltiples puntos de reflexión.

4. ¿Qué Robot se ha llevado mi Queso?

Rafael Tamames

En este libro, el conferenciante, empresario, emprendedor y mentor español, Rafael Tamames , lanza fuertes hipótesis sobre el fenómeno de la automatización y la conexión de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. En el libro, Tamames analiza desde el impacto de los robots en la educación y el aprendizaje, su influencia decisiva en el mundo del trabajo, el impacto de los modelos organizacionales para las empresas, hasta una nueva forma de comunicarnos y entendernos como profesionales y seres humanos en un mundo cada vez más asistido e influenciado por la Inteligencia Artificial (IA). Para el autor, los robots cada vez más sofisticados e inteligentes se han convertido en nuestros compañeros de viaje por los laberintos de la vida, en una simbiosis donde la inteligencia humana se conecta, evoluciona y trabaja junto a una inteligencia artificial, capaz de aprender, o machine learning , aportando a nuestro porpio pensamiento y creatividad. Temas como la tan temida desaparición de muchos trabajos hasta las nuevas formas de aprender que el nuevo mundo tecnológico posibilitan son parte de este libro que puede transformar nuestra forma de entender el fenómeno de la automatización, con buen relevamiento bibliográfico y apuntes de voces relevantes del mundo empresarial, el marketing, la filosofía y la comunicación.

5. Inteligencia Artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro

Lasse Rouhiainen

"Te dediques a lo que te dediques, es muy posible que en poco tiempo la inteligencia artificial llegue también a tu entorno. Y, cuando esto ocurra, lo mejor es estar preparado", dijo recientemente en una entrevista el autor finlandés Lasse Rouhiainen, quien también en insite en que todavía no somos capaces de entender su verdadera repercusión de la IA, por lo que debemos de tener mucho cuidado ya que estamos ante una tecnología que va a cambiar toda la Sociedad. Su libro incluye los temas más relevantes relacionados con la inteligencia artificial, y también nos da acceso a un gran número de recursos, ideas y consejos que ayudarán a entender cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida. Para el autor sin embargo. Que las máquinas puedan hacer algún día por sí solas algo que no les digan las personas, a parte del problema ético que ello representa, es aún muy lejano.