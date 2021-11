Trucos para aprovechar las fotos de tu móvil

Pixabay

Una de las funciones que más utilizamos en nuestro teléfono móvil es la cámara, nos encanta hacer fotos para captar el mundo que nos rodea y tener ese recuerdo para siempre, por lo que acabamos teniendo miles de fotos que se acumulan en la memoria del smartphone. Pero, ¿qué hacemos después?, a menudo no nos queda más remedio que descargar esos recuerdos en el ordenador para tener más espacio libre en el teléfono, así estas valiosas fotos caen en el olvido y no volvemos a verlas. Para que no te vuelva a pasar eso y disfrutes tus fotografías, te vamos a indicar algunas de las mejores aplicaciones para aprovechar esas imágenes.

A continuación te traemos programas con los que podrás almacenar, organizar, editar, compartir e incluso imprimir las fotografías que has realizado con tu móvil.

Family Album

Con esta aplicación podrás crear álbumes familiares de forma muy sencilla, ya que se organiza automáticamente. Algunas de sus funcionalidades es que podemos compartir un álbum con nuestros seres queridos para que vean, comenten y reaccionen (como si de una red social se tratara) a esas imágenes, lo cual es una estupenda forma de estar en contacto. Además, con las fotos que cargues se pueden realizar vídeos recopilando todos esos momentos. Family Album está disponible para Android y para Iphone.

App de Hofmann

Si estás pensando en imprimir tus fotografías no dudes en utilizar esta aplicación, ya que con ella tienes múltiples posibilidades: cojines, puzzles, cuadros adhesivos, imanes, calendarios...podrás personalizar cualquier regalo con unos sencillos pasos. Además, esta aplicación se instala de forma gratuita en tu teléfono móvil y puedes crear álbumes profesionales y añadir textos y colores con las plantillas que te ofrece. Con la app de Hoffman podrás elaborar diferentes álbumes para conmemorar celebraciones, despedidas de solteras, cumpleaños, recordar un viaje, hacer un recetario o incluso lo puedes utilizar para realizar un portfolio para tus entrevistas de trabajo.

Irfanview

Para que también puedas organizar las fotos desde tu ordenador te presentamos Irfanview, un programa muy rápido y fácil de manejar con el que podrás editar fotografías de diferentes formatos (BMP, DIB, JPEG, GIF, PCX, TIFF, PNG, RAW, etc). Una vez que hayas descargado las fotografías de tu teléfono en el ordenador podrás visualizar, modificar y aplicar diferentes filtros. Infarview, está disponible para ordenadores que usan Windows, se le pueden añadir pluggins, ocupa muy poco espacio en la memoria del ordenador y es totalmente gratuita.

Google photos

Aunque podemos encontrar una amplia variedad de herramientas para gestionar nuestras fotografías, una de las más usadas es Google photos. Entre todos los servicios que podemos utilizar, Google photos nos ofrece almacenamiento automático, lo cuál es muy útil para no perder nuestras fotos. También nos permite organizar y compartir de forma muy sencilla tanto fotografías como vídeos y la aplicación se puede instalar en dispositivos Android e IOS. Una de las últimas funciones que ha implementado Google photos es la posibilidad de administrar nuestros álbumes estando sin conexión y que estos se sincronicen en todos nuestros dispositivos cuando volvamos a conectarnos a internet.

Seedling Comic Studio

Si quieres darle un toque original a tus fotografías te recomendamos Seedling Comic Studio, con la que podrás convertirte en el protagonista de tu propia novela gráfica. Crea una historia con tus recuerdos usando las viñetas que te ofrece esta aplicación, en la que podrás añadir comentarios y otros efectos visuales. Este programa de edición fue creado por tres mujeres para que fuera utilizado por niños, por lo que no tendrás ningún problema para utilizar Seedling Comic Studio y divertirte convirtiendo tus álbumes en un cómic.

Prisma Photo Editor

Si lo que te interesa es editar tus fotografías con cientos de filtros corre a descargarte Prisma Photo Editor, ya que podrás encontrar más de 800, aunque no todos son gratuitos. En esta aplicación tienes disponibles filtros premium con los que convertirás tus fotos en auténticas obras de arte, ya que muchos de ellos tienen efectos pictóricos muy parecidos a cuadros que pintaron famosos artistas como Munch, Kandinsky o Van Gogh. Si estás acostumbrado a usar los filtros de instagram no tendrás problema para utilizar este software en el que también podrás regular la intensidad de cada filtro. Esta app puedes descargarla de forma gratuita para dispositivos IOS.

Sketch Guru

Otra de las aplicaciones muy útiles para editar tus fotografías es Sketch Guru, en la que tienes disponibles diferentes efectos visuales que convertirán tu fotografía en un precioso dibujo. Esta app es muy sencilla de usar y con tan solo un clic en la pantalla de tu móvil vas a poder transformar cualquier fotografía en un auténtico dibujo hecho a mano con acuarelas, lápices, etc. Sketch Guru es gratuita y está disponible en Google Play, por lo que solo puede descargarse en dispositivos con sistema Android.