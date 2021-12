Tecnología y emoción: lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir

La tecnología es cada vez más importante en nuestras vidas, y muy especialmente en las comunicaciones. El móvil no es sólo una herramienta para llamar; también nos permite conectar de mil maneras diferentes para sentir muy cerca a quienes están lejos, algo más necesario que nunca en estas fechas y que se hizo imprescindible en los primeros meses de la pandemia.

Internet y el móvil se han convertido en las plataformas de acceso a las redes sociales, que nos permiten desde cenar en familia a muchos kilómetros de distancia hasta compartir nuestros contenidos favoritos, sentirse conectados con personas a las que hace años que no ves o compartir los instantes más preciados de la vida con quienes más queremos. Y no es una cuestión de edad, como refleja la historia de amor de Lourdes y Ernesto en el anuncio navideño de Telefónica: lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir, seamos quienes seamos y en cualquier circunstancia.

En España, el uso de las redes sociales no deja de crecer, como en el resto del mundo, y no son sólo los jóvenes los que más las usan. Las reinas de nuestro país son Youtube, con un 89% de uso y Whatsapp, con un 86%. Instagram, mientras, está creciendo enormemente y casi alcanza a su red hermana, Facebook, según refleja el informe We Are Social. Se trata de un fenómeno global: ya son cerca de 4.000 millones los usuarios activos de las redes sociales y el acceso favorito es el móvil.

Más allá de los datos que evidencian que a los españoles nos son cada vez más imprescindibles tecnologías como el 5G y la banda ancha, importa el uso que se hace de ellas. Las videollamadas han permitido sentir al lado a gente que estaba muy lejos en los momentos y fechas más importantes de nuestras vidas, y compartir desde cafés a brindis con amigos y colegas. También descubrimos cada día más utilidades a la mensajería instantánea, desde compartir un instante a través de los fotos o vídeos a los mensajes de ánimo a cualquier hora, cuando más los necesitamos.

Cada vez está más claro que ya no es una cuestión de edad ni del lugar en el que vivimos. La gente mayor cada vez va sintiéndose más cómoda con el uso de las tecnologías y aprende nuevas maneras de estar en contacto con los suyos. Jóvenes y adultos difieren en sus redes y hábitos predilectos pero tienen algo en común: encuentran nuevas formas de estar más cerca de los que quieren usando la tecnología, porque según un estudio realizado por Telefónica sobre "La importancia de las conexiones humanas", la tecnología juega un papel importante en las relaciones de calidad.