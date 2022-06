Conectar mientras trabajas: "Si tienes empleados muy felices tendrás empleados muy productivos"

Muchos sectores aún no familiarizados con conceptos como el teletrabajo o la flexibilidad descubrieron nuevas formas de trabajar durante la pandemia. El reto ahora aprovechar las ventajas que tiene esta nueva cultura empresarial y esta nueva forma de hacer las cosas tanto para la productividad de la empresa como para el bienestar de los empleados.

Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, es el alma de esta nueva forma de hacer las cosas en la compañía. Alonso, reconocido hacker y ahora miembro del comité ejecutivo de Telefónica, está convencido de que "si tienes trabajadores muy felices tendrás trabajadores muy productivos". Considera que es esencial que tanto empleados como empresas se adapten a este nuevo entorno y aprovechen sus ventajas. En su opinión, "esto va de conectar personas" y de que los trabajadores "trabajen cómodos por un objetivo común" en equipos donde "adaptarse a las diferencias es fundamental".

Alonso destaca cómo "tenemos la tecnología" para el trabajo remoto y para trabajar "de manera flexible". Aunque el sector tecnológico es el que más firmemente ha apostado por esta vía, enfatiza que en estos meses "muchas empresas han funcionado perfectamente" con estas herramientas.

La conexión con la vida personal

Todo forma parte de una revolución que busca "definir los puestos de trabajo del futuro adaptándonos a las circunstancias personales de cada uno". Pone como ejemplo su propio caso: "Yo pido que no haya reuniones ni antes de las diez, ni después de las cinco ni los viernes" porque las circunstancias de cada empleado "no son las mismas". Cuenta cómo hay quien "valora llevar a sus hijos al colegio" o "hacer ejercicio de noche", y cómo para él los viernes es el día "de acabar las tareas para hacer lo que hay que hacer el fin de semana, que es descansar".

Chema Alonso | Telefónica

Lo personal, insiste, es fundamental para rendir: "Para que un trabajador funcione bien tiene que tener buenas conexiones en la vida personal. Si le falla la vida personal no va a rendir, no va a estar feliz", destaca. También apunta cómo se ha demostrado que "el espacio físico no es la única forma de tener cercanía". "No hay que tener miedo a que alguien se conecte dede el Starbucks. Cada cual ha de trabajar donde esté a gusto y romper el espacio físico hace que una organización sea mucho más grande", cuenta. Trabajar con gente que está "en todos los rincones del mundo", insiste, "te da mayor perspectiva del juego, tienes más mapa".

También destaca cómo es esencial olvidarse de la gestión del tiempo y trabajar por objetivos. Alonso llama a erradicar "la tiranía de las horas, del control de los horarios". En su opinión, gestionar el tiempo debe traducirse en medir cómo de productiva es una persona. Y resalta cómo es fundamental que cuando se haga una tarea no se pierda un minuto y no exista "nada más en el mundo". También llama a desechar la idea de hacerlo todo perfecto: "Yo siempre digo "better done than perfect". La perfección no existe".

Trabajo y empatía

El hacker también da una clave sobre un problema en muchas empresas: las reuniones. "Las odio", confiesa. En su opinión, "son un mal endémico para muchas empresas que creen que por tener una agenda llena de reuniones se está trabajando mucho". Él, mientras, pide a sus trabajadores pensar mucho si es esencial convocar a alguien a una reunión y si no se puede solucionar más ágilmente con una llamada o con un breve correo electrónico.

Dentro de la clave de la conexión en el trabajo, Alonso también llama a ver la empatía como algo fundamental. "No puedes pensar sólo en ti y no en cómo les va a los demás", apunta el experto, que cree que "si un empleado no conecta con la empresa y con su vida personal no va a hacer un buen trabajo". "Es fundamental que una persona esté bien conectada en todos sus ejes para que dé lo mejor de sí mismo", insiste Alonso, que resalta la necesidad de rodearse de "buenas personas y buenos profesionales".

